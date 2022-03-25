Спорудження інопланетян або помилка даних: виявлено дивний об'єкт на дні Тихого океану

Прибічники теорії змови знайшли на зображеннях Google Earth незвичайну височину.

Скотт Воррінг, власник сайту UFOsightingsdaily.com, часто знаходить ознаки НЛО та дій інопланетян як на Землі, так і на Марсі. Тепер він заявив, що об'єкт круглої форми на дні Тихого океану, який видно на зображеннях Google Earth, також справа рук інопланетян, повідомляє Space.

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Об'єкт круглої форми, діаметром приблизно 6,8 км, Воррінг виявив на дні Тихого океану за 566 км від узбережжя Перу. Здається, що він височіє над морським дном, як пагорб або гора. Враховуючи той факт, що ця структура знаходиться недалеко від знаменитих геогліфів у пустелі Наска на узбережжі Перу, прибічники теорії змови вже приписали цей об'єкт до творінь інопланетян.

[ + – ] Прибічники теорії змови вже приписали цей об'єкт до творінь інопланетян Фото: Google Earth

Але, найімовірніше, цей круглий об'єкт є артефактом даних. Незвичайні об'єкти на дні океану можуть з'являтися в Google Earth. Річ у тому, що Google використовує дані з кількох джерел для складання карти морського дна. Вони мають різне розширення та рівні деталізації. Коли ці дані поєднуються, то можуть виникнути незвичайні форми на дні океану.

[ + – ] Об'єкт круглої форми Воррінг виявив на дні Тихого океану за 566 км від узбережжя Перу, поряд з місцем розміщення знаменитих геогліфів у пустелі Наска. Фото: Google Earth

Розробники використовують для зображення океанського дна карту, яка базується на супутникових знімках. Щоб зображення були точнішими, використовують дані гідроакустичних зйомок з кораблів. Коли отримані дані поєднуються, вони можуть не відповідати одне одному і в результаті можуть з'явитися такі об'єкти на зображенні, які виглядають як пагорб або гора на дні океану.

[ + – ] Один з геогліфів у пустелі Наска Фото: wikipedia

Дивний об'єкт на дні Тихого океану, видимий у Google Earth, показує, наскільки мало ще відомо вченим про морське дно, пише Space. Супутникові зображення можуть розрізняти деталі розміром до 1,5 км, тоді як сучасний гідролокатор може зображати деталі розміром 100 м.

У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США кажуть, що лише 5% дна океану нанесені на карту сучасними гідролокаторами.

Якщо повернуться до теми інопланетян, то NASA знову хочуть поспілкуватися з представниками позаземних цивілізацій. Вже готове до відправки нове повідомлення для інопланетян та Фокус писав про те, з якої інформації воно складається.

Також нагадуємо про те, що згідно з новим дослідженням, танення вічної мерзлоти створює гігантські кратери на арктичному морському дні.