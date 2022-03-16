Танення вічної мерзлоти створює гігантські кратери на арктичному морському дні

Початкові причини появи нових утворень на дні Північного Льодовитого океану заховані в далекому минулому, але нові дані кажуть, що сучасна зміна клімату також сприяє цьому.

Учені з Науково-дослідного інституту Монтерей-Бей, Каліфорнія, США, виявили глибокі кратери, які з'являються біля узбережжя Канади. Їхня поява пов'язана з виділенням газів під час танення вічної мерзлоти, повідомляє IFLS.

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Протягом мільйонів років поверхня суші найбільших територій у сірій півкулі, а також дно Північного Льодовитого океану, замерзали. Цей шар поверхні називається вічною мерзлотою, і він зберігає в собі мільярди тонн вуглекислого газу та метану.

Учені вважають, що 55 млн років тому стався палеоцен-еоценовий термічний максимум, коли раптово розтанула вічна мерзлота. Це викликало різке потепління клімату, яке тривало кілька тисяч років.

"Вічна мерзлота знову тане. Про це говорять дані наших досліджень. Ми провели кілька досліджень моря Бофорта, біля берегів Канади за допомогою підводних апаратів і дослідницьких кораблів. Ми виявили численні кратери та пагорби. І деякі з них з'явилися протягом нашого чотирирічного дослідження", — каже Чарльз Полл із Науково-дослідного інституту Монтерей-Бей.

[ + – ] Учені провели кілька досліджень моря Бофорта біля берегів Канади за допомогою підводних апаратів і дослідницьких кораблів Фото: IFLS

Учені змогли вивчити глибини моря Бофорта, яке є окраїнним морем Північного Льодовитого океану. Дослідники повідомляють, що вони виявили численні западини заввишки до 28 м, а також пагорби завширшки до 100 метрів. Найглибша з виявлених западин завдовжки 225 метрів і шириною 95 метрів, як і деякі інші подібні утворення, з'явилися нещодавно.

"Ми знаємо, що зараз відбуваються зміни в арктичному ландшафті на суші, але тепер ми маємо доказ того, що вічна мерзлота також діє й на дні океану", — говорить Полл.

Учені змогли провести свої дослідження завдяки тому, що колись великий крижаний покрив моря Бофорта зараз швидко тане. Все, що відбувається, вчені пов'язують із великою кількістю викидів парникових газів в атмосферу. Також учені вважають, що танення вічної мерзлоти звільняє гази, що нагрівають планету. Але їхній уплив на глобальне потепління поки що не дуже великий. Але все може змінитись, кажуть учені.

Нагадуємо про те, що в результаті досліджень учені дійшли висновку, що кругообіг води на Землі різко змінюється, і прісної води на всіх може не вистачити.