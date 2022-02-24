Циркуляція води Землі різко змінюється. Прісної води на всіх може не вистачити, — вчені

Циркуляція води на планеті змінилася через зміну клімату, і це може бути справжньою катастрофою для людей, які живуть у різних регіонах Землі.

Циркуляція води змінюється набагато швидше, ніж раніше. Нове дослідження австралійських учених доводить, що в найближчому майбутньому деякі регіони Землі стануть ще посушливішими, а інші навпаки страждатимуть від великої кількості опадів. Також такі зміни загрожують обмеженим доступом до прісної води багатьох людей на планеті, повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Вода циркулює, випаровуючись з океанів в атмосферу, потім випадає дощем на суші, потрапляє в річки, а ті несуть її назад в океани. Але вчені стверджують, що цей цикл змінився і посушливі регіони стають ще посушливішими, а вологі отримують ще більше вологи, й цей процес тільки посилюватиметься.

"Наше дослідження показує, що колообіг води змінюється швидше, ніж ми думали, зважаючи на зміни в наших океанах", — кажуть автори нової роботи Таймур Сохайл та Ян Зіка з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія.

За словами вчених, якщо не припинити викид парникових газів в атмосферу, колообіг води зміниться до невпізнанності.

"Вже зараз багато жителів посушливих регіонів залишаються без прісної води, тому що вона здебільшого переміщується у вологіші регіони. В деяких регіонах почастішали посухи, а в інших навпаки почастішали сильні бурі та повені", — каже Сохайл.

[ + – ] Тоді, як в одних регіонах будуть сильніші дощі, інші стануть посушливішими. Фото: trump-elections

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК) дійшла висновку, що зміна клімату вже спричиняє довгострокові зміни в колообігу води. І це лише початок. У найближчому майбутньому все більше регіонів Землі страждатимуть від нестачі прісної води, кажуть вчені.

За оцінками вчених вже зараз через зміну циркуляції води, в холодніших регіонах опади почастішали на 7% і відповідно на стільки ж зменшилися в тепліших регіонах. Попередні дослідження показували такі зміни на рівні від 2% до 4%.

"Наші результати показують, що потенційно катастрофічні зміни циркуляції води можуть наближатися швидше, ніж вважали раніше", — говорить Зіка.

Якщо водний цикл змінюватиметься швидше, то посухи на півдні та зливи на півночі збільшаться, кажуть вчені. Деякі регіони постраждають сильніше, ніж інші. Наприклад, країни Середземномор'я, південно-західна та південно-східна Австралія та Центральна Америка стануть посушливішими, а мусонні регіони та північ стануть вологішими або засніженими.

Колообіг води змінюється через зміни клімату, й основна причина цього — викиди парникових газів в атмосферу, кажуть вчені.

Нагадуємо, що, за словами вчених, деградація ґрунту в Європі вже почалася, і скоро там буде пустеля.