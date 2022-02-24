Циркуляція води Землі різко змінюється. Прісної води на всіх може не вистачити, — вчені
Циркуляція води на планеті змінилася через зміну клімату, і це може бути справжньою катастрофою для людей, які живуть у різних регіонах Землі.
Циркуляція води змінюється набагато швидше, ніж раніше. Нове дослідження австралійських учених доводить, що в найближчому майбутньому деякі регіони Землі стануть ще посушливішими, а інші навпаки страждатимуть від великої кількості опадів. Також такі зміни загрожують обмеженим доступом до прісної води багатьох людей на планеті, повідомляє ScienceAlert.
Вода циркулює, випаровуючись з океанів в атмосферу, потім випадає дощем на суші, потрапляє в річки, а ті несуть її назад в океани. Але вчені стверджують, що цей цикл змінився і посушливі регіони стають ще посушливішими, а вологі отримують ще більше вологи, й цей процес тільки посилюватиметься.
"Наше дослідження показує, що колообіг води змінюється швидше, ніж ми думали, зважаючи на зміни в наших океанах", — кажуть автори нової роботи Таймур Сохайл та Ян Зіка з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія.
За словами вчених, якщо не припинити викид парникових газів в атмосферу, колообіг води зміниться до невпізнанності.
"Вже зараз багато жителів посушливих регіонів залишаються без прісної води, тому що вона здебільшого переміщується у вологіші регіони. В деяких регіонах почастішали посухи, а в інших навпаки почастішали сильні бурі та повені", — каже Сохайл.
Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК) дійшла висновку, що зміна клімату вже спричиняє довгострокові зміни в колообігу води. І це лише початок. У найближчому майбутньому все більше регіонів Землі страждатимуть від нестачі прісної води, кажуть вчені.
За оцінками вчених вже зараз через зміну циркуляції води, в холодніших регіонах опади почастішали на 7% і відповідно на стільки ж зменшилися в тепліших регіонах. Попередні дослідження показували такі зміни на рівні від 2% до 4%.
"Наші результати показують, що потенційно катастрофічні зміни циркуляції води можуть наближатися швидше, ніж вважали раніше", — говорить Зіка.
Якщо водний цикл змінюватиметься швидше, то посухи на півдні та зливи на півночі збільшаться, кажуть вчені. Деякі регіони постраждають сильніше, ніж інші. Наприклад, країни Середземномор'я, південно-західна та південно-східна Австралія та Центральна Америка стануть посушливішими, а мусонні регіони та північ стануть вологішими або засніженими.
Колообіг води змінюється через зміни клімату, й основна причина цього — викиди парникових газів в атмосферу, кажуть вчені.
Нагадуємо, що, за словами вчених, деградація ґрунту в Європі вже почалася, і скоро там буде пустеля.