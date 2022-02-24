Круговорот воды на Земле резко меняется. Пресной воды на всех может не хватить, - ученые

Циркуляция воды на планете изменилась из-за изменения климата, и это может быть настоящей катастрофой для людей, живущих во разных регионах Земли.

Изменения в круговороте воды происходят намного быстрее, чем раньше. Новое исследование австралийских ученых доказывает, что в ближайшем будущем некоторые регионы Земли станут еще более засушливыми, а другие наоборот будут страдать от обилия осадков. Также подобные изменение чреваты ограниченным доступом к пресной воде многих людей на планете, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Вода совершает круговорот испаряясь из океанов в атмосферу, потом выпадает в виде дождя на суше, попадает в реки, а те несут ее обратно в океаны. Но ученые утверждают, что этот цикл изменился и засушливые регионы становятся еще более засушливыми, а влажные получают еще больше влаги и этот процесс будет только усиливаться.

"Наше исследование показывает, что круговорот воды меняется быстрее, чем мы думали, исходя из изменений в наших океанах", — говорят авторы новой работы Таймур Сохайл и Ян Зика из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия.

По словам ученых, если не прекратить выброс парниковых газов в атмосферу, круговорот воды изменится до неузнаваемости.

"Уже сейчас многие жители засушливых регионов остаются без пресной воды, так как она в большинстве своем перемещается в более влажные регионы. В некоторых регионах участились засухи, а в других наоборот участились сильные бури и наводнения", — говорит Сохайл.

[ + – ] В то время, как в одних регионах будут идти более сильные дожди, другие станут более засушливыми Фото: BBC

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу, что изменение климата уже вызывает долгосрочные изменения в круговороте воды. И это только начало. В ближайшем будущем все больше регионов Земли будут страдать от недостатка пресной воды, говорят ученые.

По оценкам ученых уже сейчас из-за изменения круговорота воды, в более холодных регионах осадки участились на 7% и соответственно на столько же уменьшились в более теплых регионах. Предыдущие исследования показывали подобные изменения на уровне от 2% до 4%.

"Наши результаты показывают, что потенциально катастрофические изменения в круговороте воды могут приближаться быстрее, чем считалось ранее", — говорит Зика.

Если водный цикл будет изменятся быстрыми темпами, то засухи на юге и ливни на севере увеличатся, говорят ученые. Некоторые регионы пострадают сильнее, чем другие. Например, страны Средиземноморья, юго-западная и юго-восточная Австралия и Центральная Америка станут более засушливыми, а муссонные регионы и север станут более влажными или более заснеженными.

Круговорот воды меняется из-за изменений климата и основная причина этого – выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые.

Напоминаем, что по словам ученых, деградация почвы в Европе уже началась и скоро там будет пустыня.