Деградация почвы в Европе уже началась: скоро там будет пустыня

Новое исследование показывает, что человеческая деятельность и изменение климата привели к истощению земель в Средиземноморье.

Анализ ученых из Стокгольмского университета показывает, что в прибрежных регионах Средиземноморья на юге Европы почва активно деградирует, что может привести к быстрому превращение в пустыню этих мест, сообщает ScienceAlert.

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Методы землепользования и изменение климата привели к истощению земельных ресурсов. По данным ученых, 70% почв в ЕС теряют способность выполнять важнейшие экологические функции.

Почвы Средиземноморья особенно подвержены проникновению морской воды, эрозии, засухе и лесным пожарам. В этом регионе самая высокая скорость эрозии в ЕС и самый низкий уровень содержания органических веществ в почве.

В этом регионе почва загрязняется пестицидами из-за неправильного ведения сельского хозяйства, а также тяжелыми металлами, которые попадают из-за возросшего уровня количества асфальтных дорог и бетонных построек.

"Когда почва деградирует, ее основные жизненные процессы не функционируют должным образом", — говорит Карла Ферейра из Стокгольмского университета.

В Средиземноморском регионе на юге Европы выращивают такие популярные культуры как помидоры, оливки и виноград, но их выращивание находится под угрозой из-за деградации почвы.

По словам ученых, почва деградирует из-за эрозии, а также в реззультате нарушения естественных биологических процессов. Под влиянием изменения климата микроорганизмы и другие живые существа, которые поддерживают почву в нормальном состоянии перестают это делать из-за изменений климата.

Ученые утверждают, что засухи, которые участились в этом регионе привели к тому, что фермеры оставляют эти земли, и они могут скоро превратится в пустыню.

В результате действий человека и изменения климата здесь может уменьшится уровень биоразнообразия, в том числе могут исчезнуть эндемические виды, которые живут только здесь, говорят ученые.

Исследователи предупреждают, что в ЕС до сих пор нет соответствующих законов, которые бы защищали почвы.

Напоминаем, что Антарктида зеленеет из-за изменения климата. Рост некоторых растений ускорился в 10 раз. Среднегодовая температура на континенте повысилась на 1 градус по Цельсию.

Также Фокус писал о том, что ученые предлагают еще один способ борьбы с глобальным потеплением и изменением климата. Нужно отказаться от промышленного производства мяса. Это может резко сократить выброс в атмосферу парниковых газов уже в ближайшие 15 лет.