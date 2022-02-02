Веганы спасут Землю. Ученые говорят, что отказ от производства мяса замедлит изменение климата

По словам американских ученых, поэтапный отказ от производства мяса в течение следующих 15 лет резко сократит выбросы парниковых газов в атмосферу, и может предотвратить глобальное потепление.

Ученые Майкл Эйзен из Калифорнийского университета в Беркли и Патрик Брауном из Стэнфордского университета являются веганами. Поэтому они решили провести исследование, которое показало, что отказ от производства мяса увеличит на 30% количество растительности на Земле, которая используется для кормления скота. Также сократятся выбросы метана и оксида азота в атмосферу, что существенно повлияет на снижение пагубного воздействия глобального потепления, сообщает SciTechDaily.

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По словам ученых, животноводство приводит к тому, что в атмосферу попадает метан, оксид азота, а также 800 млрд тонн углекислого газа. Если прекратить производство мяса, то сокращение выбросов парниковых газов будет сравнимо с ежегодным сокращением глобальных выбросов CO2 на 68%.

"Для предотвращение климатической катастрофы нужно отказаться от производства мяса в течение ближайших 15 лет. Это сократит выбросы трех основных парниковых газов", — говорит Эйзен.

По словам ученых, отказ от производства мяса и содержания скота в промышленных масштабах сразу проявятся в виде улучшения климатической ситуации в течении следующих 20-50 лет.

Парниковые газы от животноводства

В своем исследовании Эйзен и Браун говорят, что животноводство, благодаря которому люди получают мясо в больших масштабах приводит к выбросам огромного количества парниковых газов.

Метан производят сами животные;

Оксид азота появляется из удобрений, которые используют для выращивания кормов;

Углекислый газ появляются во время содержания и транспортировки животных и мяса.

[ + – ] По словам ученых, для предотвращение климатической катастрофы нужно отказаться от производства мяса в течение ближайших 15 лет Фото: wikipedia

Также, по словам ученых, много углерода в атмосфере является результатом того, что люди расчистили лесные массивы для создания пастбищ и выращивания кормов для скота. Таким образом, прекращение выращивания скота для производства мяса будет также способствовать увеличению растительности на Земле, которая способна перерабатывать углерод.

15 лет – срок, за который нужно отказаться от мяса

"Мы считаем, что в течение 15 лет можно отказаться от производства мяса. Это приведет к уменьшению на треть выбросов метана в мире и на две трети выбросов оксида азота. Это стабилизирует климатическую ситуацию", — говорит Эйзен.

Ученые конечно признают, что мясо является ключевым продуктов в питании жителей многих стран, но также они утверждают, что уже примерно 400 млн жителей Земли питаются исключительно растительной пищей.

"Существующие сельскохозяйственные культуры могли бы заменить калории, белки и животные жиры", — говорит Браун.