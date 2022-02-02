Вегани врятують Землю. Вчені кажуть, що відмова від виробництва м'яса уповільнить зміну клімату
За словами американських учених, поетапна відмова від виробництва м'яса протягом наступних 15 років різко скоротить викиди парникових газів у атмосферу та може запобігти глобальному потеплінню.
Учені Майкл Ейзен із Каліфорнійського університету в Берклі та Патрік Браун зі Стенфордського університету є веганами. Тому вони вирішили провести дослідження, яке показало, що відмова від виробництва м'яса збільшить на 30% кількість рослинності на Землі, яка використовується для годування худоби. Також скоротяться викиди метану й оксиду азоту в атмосферу, що суттєво вплине на зниження згубного впливу глобального потепління, повідомляє SciTechDaily.
За словами вчених, тваринництво призводить до того, що в атмосферу потрапляє метан, оксид азоту, а також 800 млрд тонн вуглекислого газу. Якщо припинити виробництво м'яса, скорочення викидів парникових газів мажна буде порівняти зі щорічним скороченням глобальних викидів CO2 на 68%.
"Для запобігання кліматичній катастрофі потрібно відмовитися від виробництва м'яса протягом найближчих 15 років. Це скоротить викиди трьох основних парникових газів", — каже Ейзен.
За словами вчених, відмова від виробництва м'яса й утримання худоби в промислових масштабах одразу проявляться у вигляді покращення кліматичної ситуації протягом наступних 20-50 років.
Парникові гази від тваринництва
У своєму дослідженні Ейзен і Браун кажуть, що тваринництво, завдяки якому люди отримують м'ясо у великих масштабах, призводить до викидів величезної кількості парникових газів.
- Метан виробляють самі тварини;
- Оксид азоту утворюється з добрив, які використовують із вирощування кормів;
- Вуглекислий газ з'являються під час утримання та транспортування тварин і м'яса.
Також, за словами вчених, багато вуглецю в атмосфері є результатом того, що люди розчистили лісові масиви для створення пасовищ і вирощування кормів для худоби. Таким чином, припинення вирощування худоби для м'яса також сприятиме збільшенню рослинності на Землі, яка здатна переробляти вуглець.
15 років – термін, на який слід відмовитися від м'яса
"Ми вважаємо, що протягом 15 років можна відмовитися від виробництва м'яса. Це призведе до зменшення на третину викидів метану у світі та на дві третини — викидів оксиду азоту. Це стабілізує кліматичну ситуацію", — каже Ейзен.
Учені, звичайно, визнають, що м'ясо є ключовим продуктом у харчуванні мешканців багатьох країн, але також вони стверджують, що вже приблизно 400 млн жителів Землі харчуються виключно рослинною їжею.
"Існуючі сільськогосподарські культури могли б замінити калорії, білки та тваринні жири", — говорить Браун.