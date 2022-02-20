Деградація ґрунту в Європі вже почалася: скоро там буде пустеля

Нове дослідження показує, що людська діяльність та зміна клімату призвели до виснаження земель у Середземномор'ї.

Аналіз вчених зі Стокгольмського університету показує, що у прибережних регіонах Середземномор'я на півдні Європи грунт активно деградує, що може призвести до швидкого перетворення на пустелю цих місць, повідомляє ScienceAlert.

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Методи землекористування та зміна клімату призвели до виснаження земельних ресурсів. За даними вчених, 70% ґрунтів у ЄС втрачають здатність виконувати найважливіші екологічні функції.

Ґрунти Середземномор'я особливо схильні до проникнення морської води, ерозії, посухи та лісових пожеж. У цьому регіоні найвища швидкість ерозії в ЄС та найнижчий рівень вмісту органічних речовин у ґрунті.

У цьому регіоні ґрунт забруднюється пестицидами через неправильне ведення сільського господарства, а також важкі метали, які потрапляють через зростання кількості асфальтних доріг і бетонних будівель.

"Коли ґрунт деградує, його основні життєві процеси не функціонують належним чином", — каже Карла Ферейра зі Стокгольмського університету.

У Середземноморському регіоні на півдні Європи вирощують такі популярні культури як помідори, оливки та виноград, але їхнє вирощування знаходиться під загрозою через деградацію ґрунту.

За словами вчених, ґрунт деградує через ерозію, а також у результаті порушення природних біологічних процесів. Під впливом зміни клімату мікроорганізми та інші живі істоти, які підтримують ґрунт у нормальному стані, перестають це робити через зміни клімату.

Вчені стверджують, що посухи, які почастішали в цьому регіоні, призвели до того, що фермери залишають ці землі, і вони можуть скоро перетворитися на пустелю.

Внаслідок дій людини та зміни клімату тут може зменшитись рівень біорізноманіття, у тому числі можуть зникнути ендемічні види, які живуть лише тут, кажуть вчені.

Дослідники попереджають, що в ЄС досі немає відповідних законів, які б захищали ґрунти.

Нагадуємо, що Антарктида зеленіє через зміну клімату. Зростання деяких рослин прискорилося вдесятеро. Середньорічна температура на континенті підвищилася на 1 градус за Цельсієм.

Також Фокус писав про те, що вчені пропонують ще один спосіб боротьби із глобальним потеплінням та зміною клімату. Потрібно відмовитись від промислового виробництва м'яса. Це може різко скоротити викид в атмосферу парникових газів вже у найближчі 15 років.