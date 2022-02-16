Антарктида зеленіє через зміну клімату: ріст деяких рослин прискорився в 10 разів

Дослідники кажуть, що в Антарктиді середньорічна температура повітря підвищилася на 1 градус за Цельсієм.

За останні десятиліття єдині квітучі рослини в Антарктиді, схоже, почали рости швидше через зміну клімату. Про це повідомляє Gizmodo.

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"Антарктида схожа на канарку у вугільній шахті", — говорить провідна авторка дослідження з Університету Інсубрії Ніколетта Канноне.

Дуже суворі умови в Антарктиді значно обмежують список рослин, які там можуть квітнути. Насправді, лише два види рослин можуть це робити — трав'яниста рослина Deschampsia antarctica та Colobanthus quitnsis із маленькими жовтими квіточками. Учені відслідковували їхнє зростання в період із 2009 по 2018 рік.

За словами Канноне, досліджувані рослини добре адаптуються до суворих умов. Обидва види рослини здатні до фотосинтезу за мінусових температур і можуть відновлювати ріст наприкінці довгої антарктичної зими.

Кеннон зі своєю командою вивчала зростання рослин на острові Сигню в районі Південних Оркнейських островів. Учені порівняли темпи зростання рослин за десятирічний період і порівняли їх із даними, зібраними на початку 1960-х років.

Так, дослідники з'ясували, що Colobanthus зростав у п'ять разів швидше в період із 2009 по 2018 рік порівняно з періодом із 1960 по 2008 рік. Зростання другої рослини Deschampsia збільшилося в 10 разів. Водночас, на острові Сигню було зафіксовано підвищення середньорічної температури повітря на 1 градус Цельсія в період часу з 1960 до 2018 року.

"Проведена нами робота є першим свідченням прискореного впливу потепління клімату в Антарктиді", — наголошує авторка дослідження.

Вона також додає, що рослини є найкращим біомаркером наземних систем, оскільки вони не можуть мігрувати подібно до тварин.

Крім цього, зростання рослин в Антарктиді також могли вплинути і некліматичні чинники. На антарктичних островах відпочиває і линяє південний морський котик. Населення тварин може серйозно порушити рослинний покрив. Дослідники з'ясували, що в останні роки тюленів на острові Сигню поменшало, що також вплинуло на ріст рослинності.

Але в цілому, тепліша погода, викликана зміною клімату на планеті, прискорює зростання рослин набагато швидше, ніж очікувалося.

"Наш статистичний аналіз чітко вказує на зв'язок між теплішим літом і ростом рослин", — підсумувала Кеннон.