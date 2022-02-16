Антарктида зеленеет из-за изменения климата: рост некоторых растений ускорился в 10 раз

Исследователи говорят, что в Антарктиде среднегодовая температура воздуха повысилась на 1 градус по Цельсию.

За последнее десятилетие единственные цветущие растения в Антарктиде, похоже, начали расти быстрее из-за изменения климата. Об этом сообщает Gizmodo.

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"Антарктида похожа на канарейку в угольной шахте", – говорит ведущий автор исследования из Университета Инсубрии Николетта Канноне.

Весьма суровые условия в Антарктиде значительно ограничивают список растений, которые могут там цвести. На самом деле, всего два вида растений могут это делать – травянистое растение Deschampsia antarctica и Colobanthus quitnsis с маленькими желтыми цветочками. Ученые отслеживали их рост в период с 2009 по 2018 год.

По словам Канноне, исследуемые растения хорошо адаптируются к суровым условиям. Оба вида растения способны к фотосинтезу при минусовых температурах и могут возобновлять рост в конце долгой антарктической зимы.

Кэнноне со своей командой изучала рост растений на острове Сигню в районе Южных Оркнейских островов. Ученые сравнили темпы роста растений за десятилетний период и сравнили их с данным, собранными в начале 1960-х годов.

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Таким образом исследователи выяснили, что Colobanthus рос в пять раз быстрее в период с 2009 по 2018 год в сравнении с периодом с 1960 по 2008 год. Рост второго растения Deschampsia увеличился в 10 раз. Вместе с этим, на острове Сигню было зафиксировано повышение среднегодовой температуры воздуха на 1 градус Цельсия в период времени с 1960 по 2018 год.

"Проведенная нами работа является первым свидетельством ускоренного воздействия потепления климата в Антарктиде", – подчеркивает автор исследования.

Она также добавляет, что растения являются наилучшим биомаркером наземных систем, поскольку они не могут мигрировать подобно животным.

Кроме этого, на рост растений в Антарктиде также могли повлиять и неклиматические факторы. На антарктических островах отдыхает и линяет южный морской котик. Популяция животных может серьезно нарушить растительный покров. Исследователи выяснили, что в последние годы тюленей на острове Сигню стало меньше, что также повлияло на рост растительности.

Но в целом, более теплая погода, вызванная изменением климата на планете, ускоряет рост растений гораздо быстрее, чем ожидалось.

"Наш статистические анализ ясно указывает на связь между более теплым летом и ростом растений", – подытожила Кэнноне.