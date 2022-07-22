Из соображений нацбезопасности: Пентагон снова начнет изучать НЛО

Многочисленные сообщения о неопознанных объектах встревожили американских конгрессменов, которые задумались о том, насколько безопасно воздушное пространство Америки.

Министерство обороны США создало управление для отслеживания неопознанных объектов в космосе, воздухе и под водой, а также тех объектов, которые, возможно, перемещаются между этими средами, пишет Space.com. Теперь правительственный контроль за НЛО, которые получили новое название “неопознанные воздушные явления” (UAP) возвращается на невиданном за последние десятилетия уровне.

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Это объясняется тем, что в последние месяцы в Конгрессе США прошли слушания и секретные брифинги, во время которых законодателям докладывали о многочисленных наблюдениях представителями Вооруженных сил неопознанных объектов. Во время слушаний конгрессмены выразили обеспокоенность тем, что воздушное пространство Америки может быть не столь безопасным, как привыкли считать.

Учитывая это, Пентагон объявил о создании нового управления, которое получило название "Офис анализа аномалий во всех средах" (All-domain Anomaly Resolution Office) или AARO. Офис подчиняется Управлению по разведке и безопасности, его возглавит Шон Киркпатрик, ранее занимавший должность главного научного сотрудника Центра ракетно-космической разведки Минобороны США.

[ + – ] В Петагоне решили возобновить изучение НЛО из соображений нациоанльной безопасности Фото: Flickr

Предполагается, что AARO будет координировать усилия Министерства обороны и федерального правительства по «обнаружению, идентификации и атрибутированию представляющих интерес объектов на военных объектах или вблизи них, в операционных зонах, на тренировочных полигонах, в воздушном пространстве специального назначения и на других территориях». Цель - устранение угроз для национальной безопасности. Заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что новый офис теперь является координационным центром Министерства обороны США по всем UAP и деятельности, связанной с ними.

Чем займется новое управление?

AARO будет работать по шести основным направлениям: наблюдение, сбор и отчетность; системные возможности и дизайн; разведывательные операции и анализ; поражение; управление; наука и техника. Офис попытается обнаружить и идентифицировать «аномальные, неопознанные космические, находящиеся в воздухе, подводные и транссредные объекты». Под транссредными имеются в виду объекты, которые могут, например, переходить от воздушного полета к космическому или из-под воды взмывать в воздух.

Как ранее писал Фокус, в Палате представителей Конгресса США состоялись первые за полвека публичные слушания, которые касаются вопроса НЛО. Во время слушаний представители Пентагона сообщили о том, что американские военные 11 раз близко встречались с НЛО, всего же существует 400 свидетельств наблюдений за неопознанными объектами.

Напомним, в апреле Пентагон опубликовал “настоящие секретные материалы”: 1574 страницы документов, в которых содержится информация об исследованиях биологического влияния наблюдений за НЛО на людей, категории паранормальных явлений и исследования фантастических технологий. Документы связаны с Расширенной программой идентификации авиационных угроз (Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP). Программа существовала с 2007 по 2012 год, ей занималось Разведывательное управление Министерства обороны США.

Недавно стало известно о том, что британский миллионер Уильям Сачити приобрел радиолокационную станцию времен Холодной войны, чтобы искать НЛО.