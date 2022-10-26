Горячие точки Земли. Новый аппарат NASA улавливает "сверхизлучатели" метана из космоса
Новое исследование источников минеральной пыли уже выявило более полусотни подобных "ран" на теле планеты.
Последние годы ученые со всего мира говорят о том, что нам срочно необходимо снизить количество парниковых газов, чтобы не допустить глобального потепления и резких изменений климата, последующих за ним. Около трех парниковых газов приходятся на метан, который пусть и не задерживается на долго в атмосфере, однако значительно нагревает Землю, пишет Aljazeera.
В новом исследовании ученые NASA использовали прибор (EMIT), позволяющий собирать данные об источниках минеральной пыли на поверхности Земли из космоса. Аппарат был установлен на борту Международной космической станции еще в июле 2022 года — с тех пор EMIT сканировал поверхность Земли с высоты около 400 километров, облетая планету раз в 90 минут на борту МКС.
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Ученые считают, что использование EMIT должно помочь в борьбе с парниковыми выбросами. Этот аппарат способен сканировать как достаточно большие участки планеты, так и фокусироваться на маленьких — например, размером с футбольное поле.
По словам администратора NASA Билла Нельсона, за этот короткий промежуток времени ученым уже удалось обнаружить более полусотни горячих точек на поверхности Земли — аппарат уловил как уже известные, так и неизвестные до этого момента "суперизлучатели" метана.
Нельсон считает, что обнаружение очагов выбросов метана на планете должны помочь в борьбе с ними — прибор поможет точно определить местоположение и проблему удастся устранить в зачатке.
Изначально EMIT был разработан для определения минерального состава пыли, выдуваемого в атмосферу Земли. Однако визуализирующий спектрометр настолько хорошо себя рекомендовал, что ученые решили использовать его для поиска очагов выброса метана.
Среди новых очагов выброса метана названы 12 шлейфов нефтегазовой инфраструктуры в Туркменистане. Некоторые из этих шлейфов простираются более чем на 30 километров. В общей сложности эти 12 шлейфов извергают метан со скоростью более 50 тысяч килограммов в час, это сопоставимо с выбросами газового месторождения в каньоне Алисо в 2015 году.
Другими новыми горячими точками на теле Земли также стали нефтяное месторождение в Нью-Мексико и отходоперерабатывающий комплекс в Иране. Метановые шлейфы в этих точках достигают порядка 5 километров и выбрасывают газ со скоростью около 29 тысяч килограммов в час.
Отметим, что метан является побочным продуктом разложения органического материала и основным компонентом природного газа. В сравнении с углекислым газом метан не способен задерживаться в атмосфере планеты на века, однако его способность удерживать тепло примерно в 80 раз выше, чем у CO2. Это делает его очень опасным.
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