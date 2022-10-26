Горячие точки Земли. Новый аппарат NASA улавливает "сверхизлучатели" метана из космоса

Новое исследование источников минеральной пыли уже выявило более полусотни подобных "ран" на теле планеты.

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Последние годы ученые со всего мира говорят о том, что нам срочно необходимо снизить количество парниковых газов, чтобы не допустить глобального потепления и резких изменений климата, последующих за ним. Около трех парниковых газов приходятся на метан, который пусть и не задерживается на долго в атмосфере, однако значительно нагревает Землю, пишет Aljazeera.

В новом исследовании ученые NASA использовали прибор (EMIT), позволяющий собирать данные об источниках минеральной пыли на поверхности Земли из космоса. Аппарат был установлен на борту Международной космической станции еще в июле 2022 года — с тех пор EMIT сканировал поверхность Земли с высоты около 400 километров, облетая планету раз в 90 минут на борту МКС.

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Ученые считают, что использование EMIT должно помочь в борьбе с парниковыми выбросами. Этот аппарат способен сканировать как достаточно большие участки планеты, так и фокусироваться на маленьких — например, размером с футбольное поле.

По словам администратора NASA Билла Нельсона, за этот короткий промежуток времени ученым уже удалось обнаружить более полусотни горячих точек на поверхности Земли — аппарат уловил как уже известные, так и неизвестные до этого момента "суперизлучатели" метана.

Нельсон считает, что обнаружение очагов выбросов метана на планете должны помочь в борьбе с ними — прибор поможет точно определить местоположение и проблему удастся устранить в зачатке.

Изначально EMIT был разработан для определения минерального состава пыли, выдуваемого в атмосферу Земли. Однако визуализирующий спектрометр настолько хорошо себя рекомендовал, что ученые решили использовать его для поиска очагов выброса метана.

Среди новых очагов выброса метана названы 12 шлейфов нефтегазовой инфраструктуры в Туркменистане. Некоторые из этих шлейфов простираются более чем на 30 километров. В общей сложности эти 12 шлейфов извергают метан со скоростью более 50 тысяч килограммов в час, это сопоставимо с выбросами газового месторождения в каньоне Алисо в 2015 году.

Другими новыми горячими точками на теле Земли также стали нефтяное месторождение в Нью-Мексико и отходоперерабатывающий комплекс в Иране. Метановые шлейфы в этих точках достигают порядка 5 километров и выбрасывают газ со скоростью около 29 тысяч килограммов в час.

Отметим, что метан является побочным продуктом разложения органического материала и основным компонентом природного газа. В сравнении с углекислым газом метан не способен задерживаться в атмосфере планеты на века, однако его способность удерживать тепло примерно в 80 раз выше, чем у CO2. Это делает его очень опасным.

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