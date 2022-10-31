Если бы не помог древний лес. Какой бы была жизнь на Земле без нефти и газа

Россия стала бы мировыми лидером, а человечество не изобрело смартфонов.

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Многие недооценивают достижения прогресса человечества. Сегодня мы имеем в свободном доступе много ископаемого топлива. Это стало возможным благодаря промышленной революции. Она состоялась в основном за счет угля.

Древесный уголь и обыкновенный уголь использовался как топливо и для выплавки железа. Но даже в XVI веке древесина в Британии с населением в 10 миллионов уже была дефицитной. Что было бы, будь прогресс человечества без угольных лесов, — пишет Science Focus.

Сразу следует отметить важность деревьев. Как правило, леса занимают большую площадь. Также они растут очень медленно. Следует помнить, что в древесине есть только половина энергетической плотности угля – поэтому сжигать ее нужно больше.

В связи с медленными изменениями политическая карта мира сегодня выглядела бы пиная. Глобальное лидерство получили бы страны с огромными площадями лесов: Канада, Россия. В комфортной позиции могли быть страны Южной Америки тоже.

К тому же, человечество должно идти другим путем прогресса. Если бы химики не имели угля или нефти, то им пришлось бы создавать гораздо более сложные вещи. Это означает необходимость синтезировать длинноцепочечные углеводороды из растительного масла или этанола. В результате человечество получило бы каучук гораздо позже. Да и цены на это оставались невероятно высокими. Может быть, никто даже не смог бы позволить себе купить игрушку для детей.

Отсутствие природного газа тоже оказало бы негативное влияние. С помощью него производят аммиачные удобрения. Без этого элемента человечеству пришлось увеличить территории сельскохозяйственных угодий. В результате рост населения стал бы не столь интенсивным.

Однако есть хорошая новость. Электрическая энергия у нас была бы. Поэтому развитие ветровых турбин и гидроэлектростанции могло бы полностью удовлетворить наши потребности. Но электроника была бы достаточно сложной. Смартфонов, помещающих в ладони, возможно, не изобрели бы до наших дней.

Климат планеты мог быть, как и в доинструальные времена. В частности, речь идет об уровне выбросов СО2 в атмосфере. Но у нас будут другие проблемы – сажа и смог, от сжигания древесины для человеческих нужд, что, в свою очередь, могло бы привести к охлаждению климата. Из-за большого количества выбросов в атмосферу, солнечный свет едва бы достигал поверхности планеты.

Напоследок, войны за новые территории были бы не с помощью дронов, как сейчас. Скорее всего, боевые действия происходили бы с помощью мушкетов и пушек.

Напомним, ранее Фокус писал о возобновлении программ NASA по изучению НЛО.