Фараон Тутанхамон: навіщо імператор Єгипту змінив ім'я і які ще в нього були особливості

Один з найвідоміших фараонів Єгипту мав коротке, але дуже насичене життя, секрети якого продовжують розкривати вчені.

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Рівно 100 років тому ім'я Тутанхамона стало відоме усьому світу. Адже 1922 року британський археолог Говард Картер та його колеги виявили гробницю фараона Стародавнього Єгипту, який помер у віці 18 років. Він правив країною приблизно 9 років, був дуже хворобливим хлопчиком, йому довелося поміняти ім'я, а його мачухою була знаменита Нефертіті. Про те, що на сьогодні відомо про молодого фараона, пише Live Science.

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Гробниця Тутанхамона

Початок так званої "татнхамономанії", тобто пильної уваги громадськості і не тільки вчених, до особистості молодого фараона почалося рівно 100 років відразу після відкриття його гробниці в Долині Царів у Єгипті.

Картер та його колеги виявили величезну кількість цінних артефактів у багато прикрашеній усипальниці Тутанхамона, серед яких було багато скарбів. Це дуже здивувало вчених, адже інші гробниці інших фараонів здебільшого розграбували в далекому минулому. Як уже писав Фокус, нещодавно з'явилися докази того, що сам Картер вкрав частину цих скарбів.

[ + – ] Гробницю фараона Тутанхамона виявив археолог Говард Картер у 1922 році в Долині Царів Фото: Express

Наступні численні дослідження призвели до того, що вчені з'ясували, що фараон Тутанхамон був хворобливим хлопчиком, який зійшов на престол Єгипту в 1332, коли йому було всього 9 років. І його коротке 9-річне правління ознаменовано боротьбою з релігійною реформою свого батька — фараона Ехнатона. З цим якраз і пов'язана причина, через яку Тутанхамон змінив своє ім'я.

Син фараона, який не пішов стопами батька

Вчені з'ясували, що під час народження Тутанхамон отримав ім'я Тутанхатон. Це було з тим, що його батько вирішив запровадити у Єгипті культ головного бога — Атона. Але це релігійна реформа закінчилася зі смертю Ехнатона.

Після того, як Тутанхамон став фараоном, через надто молодий вік він покладався на поради різних чиновників. Ті, зі свого боку, після засудження неправомірних дій його батька стосовно богів, підказали йому змінити ім'я. Тому він прийняв ім'я Тутанхамон на честь головного тоді бога Єгипту — Амона.

[ + – ] Після того, як Тутанхамон став фараоном, через надто молодий вік він покладався на поради різних чиновників. Ті, у свою чергу, після засудження неправомірних дій його батька стосовно богів, підказали йому змінити ім'я. Тому він прийняв ім'я Тутанхамон на честь головного на той час бога Єгипту – Амона Фото: trump-elections

Як уже писав Фокус, насправді Тутанхамон мав цілих п'ять імен, як з'ясували нещодавно вчені.

Молодий фараон також засудив дії свого батька щодо реформи релігії, на що вказують деякі письмові артефакти. Зокрема, вчені з'ясували, що Тутанхамон відкрито заявляв про те, що зміна головного бога призвела до занепаду Єгипту, адже боги відвернулися від країни та її мешканців.

Нефертіті та Тутанхамон

Відома цариця Єгипту Нефертіті правила Єгиптом недовгий час до смерті якраз перед сходженням Тутанхамона на трон. Вона була головною дружиною померлого Ехнатона, але, як вважають багато вчених, не була матір'ю молодого фараона. Хоча суперечки про це продовжуються.

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що досі не виявлена гробниця Нефертіті може знаходиться поряд з усипальницею Тутанхамона.

[ + – ] Відома цариця Єгипту Нефертіті правила Єгиптом недовгий час до смерті якраз перед сходженням Тутанхамона на трон. Вона була головною дружиною померлого Ехнатона, але, як вважають багато вчених, не була матір'ю молодого фараона. Хоча суперечки про це продовжуються Фото: wikipedia

Хворобливий хлопчик, який помер надто рано

Зараз вчені, на підставі багатьох досліджень, припускають, що Тутанхамон страждав від багатьох хвороб за життя. Серед них були малярія та рідкісне захворювання кісток ніг, через що фараонові було важко ходити. Також фараон найімовірніше страждав на рідкісне генетичне захворювання, через що у нього були дуже довгі пальці на руках і ногах. Хоча не всі дослідники з цим погоджуються.

Попри всю хворобливість, знайдені в гробниці фараона обладунки вказують на те, що він міг їх носити, правда, чи брав він участь у війнах, досі не відомо.

Відомо, що Тутанхамон був одружений зі своєю зведеною сестрою, на ім'я Анхесенамон. У цієї пари народилися мертві діти, останки яких знайшли в гробниці фараона. Живих спадкоємців у Тутанхамона не було. Але найцікавіше вчені досі так і не виявили гробницю його дружини.

[ + – ] Зображення Тутанхамона та його дружини Анхесенамон Фото: wikipedia

Фокус вже писав про те, як вчені виявили останки дітей Тутанхамона.

Вважається, що Тутанхамон помер у 1323 році, коли йому було лише 18 років. Ця смерть була несподіваною, а тому для фараона поспіхом створили гробницю. На це вказують багато даних із різних досліджень. Тому вчені вважають, що цього фараона хотіли поховати зовсім на іншому місці.

Досі вчені не знають від чого помер Тутанхамон. На це існує дуже багато гіпотез, але одна з головних говорить про те, що його вбило поєднання наслідків малярії і відмирання кісткових тканин в результаті травми.

Мумія Тутанхамона

Вчені вважають, що Тутанхамона муміфікували незвичайним способом, щоб наголосити на сильному зв'язку фараона з богом потойбічного світу — Осірісом. Згідно з віруваннями єгиптян, цей бог мав чорну шкіру. Тому після смерті фараона на його тіло нанесли спеціальний розчин, через що його шкіра почорніла. Також пеніс фараона муміфікували під кутом 90 градусів, що також було незвичайно. Ще однією дивністю було те, що після смерті фараона вилучили серце, чого зазвичай не робили.

[ + – ] Вчені вважають, що Тутанхамона муміфікували незвичайним способом, щоб наголосити на сильному зв'язку фараона з богом потойбічного світу – Осірісом Фото: Seneca-Guns

Вчені досі досліджують як саму гробницю Тутанхамона, і артефакти, залишені у ній. Археологи сподіваються дізнатися набагато більше про життя молодого фараона і нарешті заповнити наявні прогалини у знаннях.