Археолог, що відкрив гробницю Тутанхамона, вкрав скарби фараона: з'явилися докази

Листування між Говардом Картером та іншим вченим підтверджує давні підозри єгиптологів.

Гробницю єгипетського фараона Тутанхамона, який помер у 1327 році до н.е., виявив у 1922 році англійський археолог Говард Картер. Через багато років після того, як було виявлено гробницю молодого фараона, вчені-єгиптологи підозрювали, що Картер особисто вкрав деякі скарби з гробниці ще до того, як офіційно оголосив про своє відкриття. Ці чутки продовжують жити і через 100 років, але тепер раніше неопублікований лист підтверджує давні підозри, повідомляє The Guardian.

Рівно 100 років тому Говард Картер виявив гробницю Тутанхамона, де знаходилися тисячі цінних артефактів. Протягом 10 років Картер керував переміщенням цінних речей у Каїр, до Єгипетського музею.

[ + – ] Рівно 100 років тому Говард Картер виявив гробницю Тутанхамона, де знаходилися тисячі цінних артефактів. Фото: коронавирус ожирение статистика

Перші підозри

Картер тоді заявив про те, що багато скарбів з гробниці вже було вкрадено понад 2 тисячі років тому. У 1947 році в одному з наукових журналів співробітник Картера написав статтю, в якій звинуватив археолога в тому, що той вкрав частину скарбів, перш ніж закрити гробницю і оголосити про своє відкриття. Деякі єгиптологи також підозрювали Картера у крадіжці, у тому, що він виніс деякі цінні артефакти, про які не повідомив. Довести це було дуже важко, але тепер з'явився вагомий доказ того, що ці підозри не були безпідставними.

Лист та звинувачення Картера

Зараз до виходу готується книга про Тутанхамона та його гробницю, автор якої єгиптолог Боб Браєр, заявив про те, що в цій книзі буде вперше опубліковано лист, який доводить провину Картера.

"Лист, який зараз знаходиться у приватній колекції, доводить, що Говард Картер вкрав деякі скарби з гробниці Тутанхамона. У цьому немає жодних сумнівів", — говорить Браєр.

Лист, про який говорить єгиптолог, відправили Картеру у 1934 році і ніколи не публікували. Цей лист належить перу Алана Гардінера, який допомагав Картеру розшифрувати єгипетські написи, знайдені в гробниці Тутанхамона. Причиною написання листа стало те, що під час розкопок Картер подарував Гардінеру цінний єгипетський амулет, який, як стверджував Картер, знайшли не в гробниці Тутанхамона.

[ + – ] Похоронна маска Тутанхамона. Єгипетський музей, Каїр, Єгипет Фото: wikipedia

Гардінер показав цей амулет тодішньому директору Єгипетського музею в Каїрі Рексу Енгельбаху. Директор музею сказав Гардінеру, що швидше за все цей амулет із гробниці, адже він відповідає іншим виявленим в усипальниці фараона подібним артефактам. Гардінер не зізнався Енгельбаху, що цей амулет дав йому Картер.

У своєму листі Картеру Гардінер написав про те, що він знає, що амулет вкрадений з гробниці Тутанхамона і шкодує про те, що потрапив у таке незручне становище.

Це вагомий доказ

"Самі єгиптяни не змогли довести того, що Картер вкрав цінні артефакти з гробниці, але пізніше багато з цих предметів почали продавати на місцевих ринках. Вони точно були знайдені в гробниці Тутанхамона", — каже Браєр.

[ + – ] Єгиптяни також підозрювали Картера в тому, що він планував вкрасти дерев'яне погруддя Тутанхамона, виявлене у його гробниці. Фото: wikipedia

Єгиптолог вважає, що значення цього листа складно переоцінити, адже звинувачення у крадіжках походить від провідного експерта, який брав участь у розкопках.

"Якби Енгельбах дізнався про крадіжку, то Картеру було дуже складно уникнути відповідальності, адже директор Єгипетського музею мав велику владу і точно знав про що говорить, коли стверджував, що амулет знайшли точно в гробниці Тутанхамона", — каже Брайєр.

Фокус вже писав про те, що вченим удалося з'ясувати, як по-справжньому звали фараона Тутанхамона. Виявляється, при народженні йому дали зовсім інше ім'я, а самі стародавні єгиптяни називали фараона також по-іншому.

Також Фокус писав про те, що фараон Тутанхамон використовував за життя особливі предмети для контрацепції.

Нагадуємо, що археологи виявили незвичайну гробницю в Єгипті, яка пов'язана з таємничим фараоном.