Тутанхамон використав презервативи з просоченого олією льону, — вчені (фото)

У знаменитій гробниці хлопчика-царя знайдено як численні артефакти, які включають прикраси, меблі та зброю, так і древній метод контрацепції.

Коли гробницю Тутанхамона вперше виявили в 1922 році, археолога Говарда Картера приголомшила дивовижна кількість похоронного інвентарю — понад 5000 артефактів, призначених для того, щоб хлопчик-цар міг використовувати їх у своєму потойбіччі, пише Ancient Origins.

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Але серед усього золота, срібла, слонової кістки, дорогоцінних прикрас, зброї, меблів, тонкого полотна та рідкісних пахощів на очі єгиптологів потрапив невеликий шматок тканини. Як виявилося, то був презерватив Тутанхамона.

Презерватив Тутанхамона, в якому містилися сліди його ДНК, виготовлений з тонкого льону, просоченого оливковою олією і прикріпленого до мотузки, яка мала обв'язуватися навколо його талії. Датований 1350 роком до н.е., це найстаріший з найвідоміших презервативів.

Однак, оскільки презерватив використовувався як контрацептиви, а не в ритуальних цілях або для профілактики захворювань, він був малоефективним. Що примітно, в могилі фараона також знайшли останки двох зародків, а генетичне тестування показало, що батьком був Тутанхамон.

[ + – ] Збірник давньоєгипетських медичних папірусів — Папірус Кахуна

Інші методи контрацепції

У стародавніх єгиптян були інші методи контрацепції. Так, наприклад, збірка давньоєгипетських медичних папірусів — Папірус Кахуна, датований приблизно 1825 роком до н.е., рекомендує використовувати суміш крокодилового гною та деяких інших (невідомих) інгредієнтів як протизаплідний засіб. Потім із цієї суміші формували песарій. Згідно з однією з гіпотез, послід крокодилів має лужний ефект і діє як сперміцид.

Використання контрацепції давніми цивілізаціями

Єгиптяни були однією з перших цивілізацій, що використовували презервативи, але незабаром за ними були й інші. У Стародавньому Римі презервативи виготовляли із льону та кишок або сечового міхура тварин. Стародавні китайці — з шовкового паперу, просоченого олією. У Японії застосовували панцир черепахи чи ріг тварини, який використовувався лише покриття голівки статевого члена. Мусульмани та євреї в середні віки покривали статевий член смолою або просочували його цибульним соком.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили причину смерті знаменитої вагітної мумії з Стародавнього Єгипту. Як виявилось, жінка померла від рідкісної форми раку — раку носогорла.