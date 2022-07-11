У знаменитої вагітної мумії із Стародавнього Єгипту виявили рак

Експерти сподіваються, що виявлення молекулярного підпису раку розширить знання про еволюцію раку та може сприяти розвитку сучасної медицини.

Згідно з новим дослідженням учених із Варшави, легендарна вагітна єгипетська мумія віком 2000 років померла від рідкісної форми раку. Експерти проводили сканування черепа стародавніх останків, коли виявили незвичайні мітки на кістці, пише The First News.

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Вони дійшли висновку, що мумія, найімовірніше, померла від рідкісного типу раку — раку носогорла. Зображення, опубліковані вченими, показують череп із пошкодженнями, спричиненими пухлиною.

"Під час дослідження черепа ми помітили великі дефекти в частинах кісток. Ці дефекти були більшими, ніж ті, які зазвичай утворюються під час муміфікації", — розповіла вчена Маржена Ожарек-Сілке.

[ + – ] Жовта стрілка вказує на зміну, спричинену пухлиною

Мумію привезли до Польщі у середині ХІХ століття. Однак лише торік варшавські вчені з'ясували, що мумія була вагітна, а її плід — "маринований". Це перший відомий випадок вагітної давньоєгипетської мумії. Раніше вважалося, що мумія є останками священника Хор-Джехуті, поки у 2016 році єгиптологи не з'ясували, що насправді тіло належало забальзамованій жінці.

Дослідження, проведене минулого року, показало, що жінці було від 20 до 30 років, коли вона померла. Вона знаходилася на 26-30-му тижні вагітності.

"По-перше, ми спостерігаємо незвичайні зміни в кістках носогорла, які не типові для процесу муміфікації. По-друге, висновки рентгенологів на основі комп'ютерної томографії вказують на можливість змін у кістках, спричинених пухлиною. І по-третє, молодий вік мумії та відсутність іншої причини смерті вказують на онкологічну причину", — зазначив професор кафедри онкології Варшавського медичного університету Рафал Штек.

[ + – ] Мумію привезли до Польщі у середині ХІХ століття. Однак лише торік варшавські вчені з'ясували, що мумія була вагітна, а її плід – "маринований"

Тепер фахівці планують зібрати зразки тканин та порівняти їх зі зразками раку з інших єгипетських мумій. Є надія, що виявлення молекулярного підпису раку розширить знання про еволюцію раку та може сприяти розвитку сучасної медицини.

У 2017 році вчені виявили у двох стародавніх мумій найдавніший у світі відомий випадок раку грудей та множинної мієломи, різновиду раку кісткового мозку. Вважається, що останки жінки, датовані 2000 до н.е., і кістки чоловіка, датовані 1800 до н.е., належали до панівних класів.

Нагадаємо, що раніше єгиптологи змогли розгадати таємницю прокляття Тутанхамона. Як виявилося, насправді прокляття ніколи не існувало. Чутки про нього поширив єгиптолог та журналіст Daily Mail Артур Вейгалл. Він образився через те, що ексклюзивна історія про гробницю хлопчика-царя потрапила до Times.