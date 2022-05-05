Поруч із пірамідою. В Єгипті знайшли незвичайну гробницю, пов'язану з таємничим фараоном

Археологам вдалося знайти гробницю чиновника, який працював за правління фараона, про якого практично нічого не відомо.

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Нове відкриття вченим вдалося зробити під час розкопок у Саккарі. Археологи вважають, що вони знайшли гробницю чиновника, на ім'я Мехкеці, який, за словами вчених, відповідав за управління маєтками фараона Усеркара. Гробниця прикрашена барельєфами, які розповідають про життя урядовця фараона, повідомляє Express.

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[ + – ] Статуя фараона Джосера. Біля його піраміди вчені виявили гробницю чиновника, який служив фараону Усеркару Фото: wikipedia

Саккара — це селище, яке знаходиться приблизно за 30 км від столиці Єгипту, Каїру. Тут знаходиться некрополь стародавньої столиці Єгипту — Мемфісу. Найвідомішою археологічною пам'яткою тут є Східчаста піраміда фараона Джосера, який був другим фараоном III династії Стародавнього Єгипту і правив приблизно у 2665-2645 роках до н.е.

[ + – ] Найвідомішою археологічною пам'яткою в Саккарі є Східчаста піраміда фараона Джосера Фото: wikipedia

Гробниця чиновника Мехкеці виявлена неподалік Східчастої піраміди. Це місце поховання прикрашене зображеннями різних тварин та барельєфами.

Ми вважаємо, що цей чиновник найняв команду справжніх професіоналів, які так майстерно прикрасили гробницю. Ці барельєфи можна порівняти зі знайденими в гробниці чаті (посада в Древньому Єгипті, друга людина після фараона) Мерефнебефа, який був правою рукою фараона Усеркара", — каже Каміл Курашкевич з Варшавського університету.

[ + – ] Про фараона Усеркара відомо дуже мало. Його ім'я (на фото) згадується в Абідоському списку фараонів Стародавнього Єгипту, який висічений на стіні храму фараона Сеті I в стародавньому місті Абідос Фото: wikipedia

Вчені вважають, що Мехкеці також служив при дворі фараона Усеркара, якого вважають таємничим фараоном. Адже про цього правителя археологи знають мало. Вважають, що фараон Усеркара був другим фараоном VI династії та правив Єгиптом приблизно у 2337 – 2335 роках до н.е. Гробницю цього фараона так і не знайшли.

Деякі вчені вважають, що Усеркара зайняв трон, вбивши свого попередника — фараона Теті, який правив Єгиптом у 2347 – 2337 роках до н.е., і був першим фараоном VI династії. Розкопки нової гробниці тільки почалися і вченим доведеться ще багато з'ясувати. Зокрема вчених цікавить питання: чи розграбована ця гробниця?

[ + – ] Статуя фараона Теті Фото: wikipedia

Але це не перше дивовижне відкриття, яке зробили останнім часом археологи в Саккарі. В березні 2022 року, археологи знайшли в місцевому некрополі 5 нових гробниць зі стародавніми добре збереженими малюнками.

[ + – ] У березні 2022 року, археологи знайшли в місцевому некрополі 5 нових гробниць з стародавніми добре збереженими малюнками Фото: Express

Вчені вважають, що ці гробниці належать високопосадовцям, які служили фараонам Стародавнього царства (2707 — 2150 роки до н.е.) і Першого проміжного періоду в історії Єгипту (2250-2050 роки до н.е.). Ці гробниці вчені виявили неподалік піраміди фараона Меренра I, який правив Єгиптом у 2285 — 2279 роках до н.е. та був представником VI династії.

Фокус вже докладно писав про ці гробниці, в яких, крім багато прикрашених стін, археологи виявили багато історичних артефактів.