Рядом с пирамидой. В Египте нашли необычную гробницу, связанную с таинственным фараоном

Археологам удалось найти гробницу чиновника, который работал во времена правления фараона, о котором практически ничего не известно.

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Новое открытие ученым удалось сделать во время раскопок в Саккаре. Археологи считают, что они нашли гробницу чиновника по имени Мехкеци, который, по словам ученых, отвечал за управление поместьями фараона Усеркара. Гробница украшена барельефами, которые рассказывают о жизни чиновника фараона, сообщает Express.

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[ + – ] Статуя фараона Джосера. Возле его пирамиды ученые обнаружили гробницу чиновника, который служил фараону Усеркара Фото: wikipedia

Саккара – это селение, которое находится примерно в 30 км от столицы Египта, Каира. Здесь находится некрополь древней столицы Египта – Мемфиса. Самым известным археологическим памятником здесь является Ступенчатая пирамида фараона Джосера, который был вторым фараоном III династии Древнего Египта и правил примерно в 2665-2645 годах до н. э.

[ + – ] Самым известным археологическим памятником в Саккаре является Ступенчатая пирамида фараона Джосера Фото: wikipedia

Гробница чиновника Мехкеци была обнаружена недалеко от Ступенчатой пирамиды. Это место захоронения украшено изображениями разных животных, а также барельефами.

"Мы считаем, что этот чиновник нанял команду настоящих профессионалов, которые так искусно украсили гробницу. Эти барельефы можно сравнить с такими же, которые обнаружены в гробнице чати (должность в Древнем Египте, второй человек после фараона) Мерефнебефа, который был правой рукой фараона Усеркара", — говорит Камил Курашкевич из Варшавского университета.

[ + – ] О фараоне Усеркара известно очень мало. Его имя (на фото) упоминается в Абидосском списке фараонов Древнего Египта, который высечен на стене храма фараона Сети I в древнем городе Абидос Фото: wikipedia

Ученые считают, что Мехкеци также служил при дворе фараона Усеркара, которого считают таинственным фараоном. Ведь об этом правителе археологи знают достаточно мало. Считается, что фараон Усеркара был вторым фараоном VI династии и правил Египтом примерно в 2337 — 2335 годах до н. э. Гробницу этого фараона так и не обнаружили.

Некоторые ученые считают, что Усеркара занял трон убив своего предшественника – фараона Тети, который правил Египтом в 2347 — 2337 годах до н. э., и был первым фараоном VI династии. Раскопки новой гробницы только начались и ученым предстоит еще многое выяснить. В том числе ученых интересует вопрос: была ли разграблена эта гробница?

[ + – ] Статуя фараона Тети Фото: wikipedia

Но это не первое удивительное открытие, которое совершили в последнее время археологи в Саккаре. В марте 2022 года, археологи обнаружили в местном некрополе 5 новых гробниц с хорошо сохранившимися древними рисунками.

[ + – ] В марте 2022 года, археологи обнаружили в местном некрополе 5 новых гробниц с хорошо сохранившимися древними рисунками Фото: Express

Ученые считают, что эти гробницы принадлежат высокопоставленным чиновникам, которые служили фараонам Древнего царства (2707 — 2150 годы до н. э.) и Первого промежуточного периода в истории Египта (2250—2050 годы. до н. э). Эти гробницы ученые обнаружили недалеко от пирамиды фараона Меренра I, который правил Египтом в 2285 — 2279 годах до н. э. и был представителем VI династии.

Фокус уже подробно писал об этих гробницах, в которых кроме богато украшенных стен, археологи обнаружили много исторических артефактов.