В египетском некрополе Саккара обнаружены древние гробницы с богатым убранством (фото)

Все 5 гробниц принадлежали людям, занимавшим важные должности, включая надзирателя большого дома, жрицу богини Хатхор, надзирателя царского дворца и носителя печатей Нижнего Египта.

В ходе недавних археологических раскопок в некрополе Саккара египтологи нашли 5 резных гробниц, содержащих множество захоронений и археологических находок времен Старого царства и Первого переходного периода, пишет Egypt Today.

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[ + – ] Мостафа Вазири с министром туризма и древностей Египта Халедом эль-Энани в одной из гробниц

Первая обнаруженная гробница принадлежит человеку по имени Айри, который, как полагают, является высокопоставленным государственным деятелем. Как отметил Мостафа Вазири, глава Службы древностей Египта, гробница состоит из четко очерченного прохода, ведущего в погребальную камеру, на стенах которой вырезаны сцены многих погребальных ритуалов, включая столы для подношений, фасад дворца и 7 горшков с маслом. Также здесь находится огромный саркофаг из известняка и резные предметы, принадлежащие владельцу гробницы.

Что касается второй гробницы, то она, скорее всего, принадлежит жене человека по имени Ярт. К такому выводу ученые пришли из-за ее близости к могиле мужчины. Она состоит из прямоугольной шахты.

Третья гробница предназначалась для человека по имени Баби Фархафай, также называемому Би Нафархафайи, который занимал несколько придворных должностей, а именно надзирателя большого дома, священника и уборщика, в то время как четвертая представляет собой колодец, расположенный на глубине около 6 м под поверхностью земли и принадлежащий женщине Бетти, которая отвечала за макияж, внешний вид и одежду короля. Предположительно, она также была жрицей Хатхор, богини любви, красоты, музыки, танцев, плодородия и удовольствия.

[ + – ] Вид на внутреннюю часть одной из гробниц в Саккаре

Кроме того, было обнаружено пятое захоронение, состоящее из прямоугольного колодца, расположенного на глубине около 7 м и принадлежащего мужчине, носившего титулы надзирателя царского дворца, смотрителя Великого дома, носителя печатей Нижнего Египта и смотрителя фруктового сада.

Археологи продолжат раскопки на этом месте, чтобы раскрыть еще больше секретов. В настоящее время они работают над очисткой этих гробниц и документированием всех находок.

[ + – ] Фигуры, найденные в одной из гробниц

Напомним, что в феврале этого года ученым удалось разгадать тайну происхождения метеоритного кинжала фараона Тутанхамона. Применив сканирование и химический анализ эксперты пришли к выводу, что кинжал не изготавливали в Древнем Египте, а привезли из-за границы.