Ученые раскрыли тайну происхождения метеоритного кинжала фараона Тутанхамона

Проведя химический анализ и используя глиняные таблички возрастом 3400 лет, ученые выяснили, что кинжал сделали не в Древнем Египте.

Ученые провели рентгеновское сканирование и химический анализ кинжала Тутанхамона, который был выкован из метеоритного железа. Они выяснили, что это оружие сделали методом низкотемпературной ковки и место его происхождения – это явно не Древний Египет, сообщает Gizmodo.

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Еще в 20-х годах XX века во время изучения гробницы фараона Тутанхамона археологи обнаружили железный кинжал длиной примерно 30 см. Учитывая тот факт, что до начала железного века после смерти фараона еще оставалось не меньше 100 лет, ученые предположили, что его выковали из железа, полученного из метеорита. Подобные предметы высоко ценились в Древнем Египте и далеко за его пределами.

[ + – ] Погребальная маска Тутанхамона. Египетский музей, Каир, Египет Фото: wikipedia

Несколько лет назад ученые подтвердили, что этот кинжал действительно был сделан из метеоритного железа. Но оставались вопросы из какого именно метеорита было взято железо и как был выкован кинжал. Также ученые решили выяснить, где именно его выковали.

"Для того, чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы провели сканирование кинжала и химический анализ оружия", — говорит Томоко Араи из Технологического института Тиба в Японии.

В структуре лезвия кинжала ученые обнаружили наличие железа, никеля, марганца и кобальта, а также серу, хлор, кальций и цинк. Но самым интересным открытием было распределение этих элементов на кинжале.

"Мы выяснили, что текстура на кинжале похожа на Видманштеттенову структуру, которая типична для железных метеоритов под названием октаэдрит", — говорит Араи.

[ + – ] Особые узоры Видманштеттеновой структуры на октаэдрите, найденном в Намибии, Африка Фото: Gizmodo

Особые узоры Видманштеттеновой структуры имеются на некоторых железных метеоритах и вызваны тем, как никель распределяется по объекту. Именно это и подтолкнуло ученых к выводу, что данный кинжал сделали именно из октаэдрита, крупнейшей группы железных метеоритов. Данное предположение подкрепила и другая находка. Ученые обнаружили на кинжале сульфиды железа, которые также встречаются в октаэдритах.

Особый узор Видманштеттеновой структуры должен был бы исчезнуть, если бы железо нагрели до очень высокой температуры, говорят ученые. А значит этот кинжал выковали при относительно низкой температуре – меньше 950° по Цельсию.

По словам ученых, химический анализ не дал никаких подсказок относительно места изготовления кинжала. Поэтому они воспользовались информацией на глиняных табличках, которые называются Амарнский архив. На этих табличках, которым 3400 лет, зафиксирована дипломатическая переписка правителей Древнего Египта с представителями других стран.

[ + – ] Одна из глиняных табличек из Амарнского архива Фото: wikipedia

Здесь ученые обнаружили упоминание о железном кинжале, который подарил фараону Аменхотепу III, деду Тутанхамона, король Митанни, страны, которая находилась на территории современных Турции и Ирака. Также в ходе исследования ученые выяснили, что драгоценные камни на рукоятке кинжала крепились с помощью известкового гипса, который широко использовали именно в Митанни, а не в Египте.

[ + – ] Страна Митанни на карте Фото: wikipedia

Скорее всего этот кинжал прибыл из-за границы, но нужны дополнительные исследования, чтобы точно это подтвердить, говорит Араи.