Учені розкрили таємницю походження метеоритного кинджала фараона Тутанхамона

Провівши хімічний аналіз і використовуючи глиняні таблички віком 3400 років, учені з'ясували, що кинджал зробили не в Стародавньому Єгипті.

Учені провели рентгенівське сканування і хімічний аналіз кинджала Тутанхамона, викованого з метеоритного заліза. Вони з'ясували, що цю зброю зробили методом низькотемпературного кування і місце її походження — це не Стародавній Єгипет, повідомляє Gizmodo.

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Ще в 20-х роках XX століття під час вивчення гробниці фараона Тутанхамона археологи виявили залізний кинджал довжиною приблизно 30 см. Враховуючи той факт, що до початку залізного віку після смерті фараона ще залишалося не менше 100 років, учені припустили, що його викували із заліза, отриманого з метеориту. Подібні предмети високо цінувалися у Давньому Єгипті та далеко за його межами.

[ + – ] Похоронна маска Тутанхамона. Єгипетський музей, Каїр, Єгипет Фото: wikipedia

Кілька років тому вчені підтвердили, що цей кинджал справді був зроблений із метеоритного заліза. Але залишалися питання з якого саме метеорита було взято залізо та як викуваний кинджал. Також учені вирішили з'ясувати, де саме його викували.

"Для того, щоб дізнатися відповіді на ці питання, ми провели сканування кинджалу та хімічний аналіз зброї", — говорить Томоко Араї з Технологічного інституту Тіба в Японії.

У структурі леза кинджала вчені виявили наявність заліза, нікелю, марганцю і кобальту, а також сірку, хлор, кальцій і цинк. Але найцікавішим відкриттям було розподілення цих елементів на кинджалі.

"Ми з'ясували, що текстура на кинджалі схожа на Відманштеттенову структуру, яка є типовою для залізних метеоритів під назвою октаедрит", — говорить Араї.

[ + – ] Особливі візерунки Відманштеттенової структури на октаедриті, знайденому в Намібії, Африка Фото: Gizmodo

Особливі візерунки Відманштеттенової структури є на деяких металевих метеоритах і викликані тим, як нікель розподіляється по об'єкту. Саме це й підштовхнуло вчених до висновку, що цей кинджал зробили саме з октаедриту, найбільшої групи залізних метеоритів. Це припущення підкріпила й інша знахідка. Учені виявили на кинджалі сульфіди заліза, які також зустрічаються в октаедритах.

Особливий візерунок Відманштеттенової структури мав би зникнути, якби залізо нагріли до дуже високої температури, кажуть вчені. А значить цей кинджал викували за відносно низької температури — менше 950° за Цельсієм.

За словами вчених, хімічний аналіз не дав жодних підказок щодо місця виготовлення кинджалу. Тому скористалися інформацією на глиняних табличках, які називаються Амарнський архів. На цих табличках, яким 3400 років, зафіксовано дипломатичне листування правителів Стародавнього Єгипту з іншими країнами.

[ + – ] Одна з глиняних табличок з Амарнського архіву Фото: wikipedia

Тут учені виявили згадку про залізний кинджал, який подарував фараонові Аменхотепу III, дідові Тутанхамона, король Мітанні, країни, що знаходилася на території сучасних Туреччини й Іраку. Також у процесі дослідження вчені з'ясували, що дорогоцінне каміння на рукоятці кинджала кріпилося за допомогою вапняного гіпсу, який широко використовували саме в Мітанні, а не в Єгипті.

[ + – ] Країна Мітанні на карті Фото: wikipedia

Швидше за все, цей кинджал прибув з-за кордону, але потрібні додаткові дослідження, щоб точно це підтвердити, каже Араї.