У єгипетському некрополі Саккара виявлено стародавні гробниці з багатим оздобленням (фото)

Усі 5 гробниць належали людям, які займали важливі посади, включаючи наглядача великого будинку, жрицю богині Хатхор, наглядача царського палацу та носія печаток Нижнього Єгипту.

У ході недавніх археологічних розкопок у некрополі Саккара єгиптологи знайшли 5 різьблених гробниць, що містять безліч поховань та археологічних знахідок часів Старого царства та Першого перехідного періоду, пише Egypt Today.

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[ + – ] Мостафа Вазірі з міністром туризму та старожитностей Єгипту Халедом ель-Енані в одній із гробниць

Перша виявлена гробниця належить людині на ім'я Айрі, яка, як вважають, є високопоставленим державним діячем. Як зазначив Мостафа Вазірі, глава Служби старожитностей Єгипту, гробниця складається з чітко окресленого проходу, що веде до похоронної камери, на стінах якої вирізані сцени багатьох похоронних ритуалів, включаючи столи для підношень, фасад палацу та 7 горщиків з олією. Також тут є величезний саркофаг з вапняку та різьблені предмети, що належать власнику гробниці.

Щодо другої гробниці, то вона, швидше за все, належить дружині людини на ім'я Ярт. Такого висновку вчені дійшли через її близькість до могили чоловіка. Вона складається з прямокутної шахти.

Третя гробниця призначалася для людини на ім'я Бабі Фархафай, також званої Бі Нафархафаї, яка обіймала кілька придворних посад, а саме наглядача великого будинку, священика і прибиральника, тоді як четверта є колодязь, розташований на глибині близько 6 м під поверхнею землі і що належить жінці Бетті, яка відповідала за макіяж, зовнішній вигляд та одяг короля. Імовірно, вона також була жрицею Хатхор, богині кохання, краси, музики, танців, родючості та задоволення.

[ + – ] Вид на внутрішню частину однієї з гробниць у Саккарі

Крім того, було виявлено п'яте поховання, що складається з прямокутної криниці, розташованої на глибині близько 7 м і належить чоловікові, який носив титули наглядача царського палацу, наглядача Великого дому, носія печаток Нижнього Єгипту та наглядача фруктового саду.

Археологи продовжать розкопки на цьому місці, щоб розкрити ще більше секретів. Наразі вони працюють над очищенням цих гробниць та документуванням усіх знахідок.

[ + – ] Фігури, знайдені в одній із гробниць

Нагадаємо, що в лютому цього року вченим вдалося розгадати таємницю походження метеоритного кинджала фараона Тутанхамона. Застосувавши сканування та хімічний аналіз експерти дійшли висновку, що кинджал не виготовляли у Стародавньому Єгипті, а привезли з-за кордону.