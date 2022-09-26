Прихована в потаємній кімнаті. Гробниця Нефертіті може бути поруч із Тутанхамоном

Учені виявили підказки, які свідчать про те, що легендарна єгипетська цариця похована в потаємній кімнаті поряд із її пасинком.

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Британський єгиптолог вважає, що з гробниці фараона Тутанхамона до гробниці цариці Нефертіті, яка була дружиною його батька та правила кілька років Єгиптом до нього, ведуть двері, оскільки поховання легендарної цариці розташоване поряд у потаємній кімнаті, пише The Guardian.

Британський єгиптолог Ніколас Рівз виявив приховані ієрогліфи в гробниці фараона Тутанхамона, які підтверджують теорію про те, що Нефертіті поховали поряд із усипальницею Тутанхамона. Ця теорія не отримала підтвердження раніше, оскільки сканування не показало наявність таємної кімнати. Але тепер усе може змінитися завдяки знайденим символам.

Рівз виявив, що символи, що зображують процес поховання Тутанхамона його наступником, фараоном Єгипту Ейє, намальовані поверх символів, які показують процес поховання Тутанхамоном своєї мачухи — цариці Нефертіті, яка була дружиною батька Тутанхамона, фараона Ехнатона.

[ + – ] Рівз виявив, що символи, що зображують процес поховання Тутанхамона його наступником, фараоном Єгипту Ейє, намальовані поверх символів, які показують процес поховання Тутанхамоном своєї мачухи — цариці Нефертіті, яка була дружиною батька Тутанхамона, фараона Ехнатона Фото: коронавирус ожирение статистика

"Я вважаю, що ці ієрогліфи доводять, що Тутанхамон проводив похоронний ритуал для початкової власниці цієї гробниці — цариці Нефертіті, яка правила до нього Єгиптом під ім'ям Сменхкара або Нефернефруатон. На зображенні видно риси обличчя саме Нефертіті. Тобто спочатку тут намалювали, як Тутанхамон ховає царицю, а тільки потім зверху з'явилися зображення похорону самого Тутанхамона фараоном Ейє", — каже Рівз.

За словами Рівза, враховуючи те, що Тутанхамон помер у 1324 році до н.е. раптово у віці 19 років, йому терміново знадобилася гробниця, яку ще не встигли побудувати. Тому цю гробницю розкрили та замінили всі символи на стінах, які б стосувалися саме Тутанхамона.

[ + – ] Похоронна маска фараона Тутанхамона Фото: wikipedia

Учений вважає, що усипальниця Тутанхамона є лише частиною більшої конструкції, яка була призначена для Нефертіті, і її мумія все ще перебуває в одному з прихованих приміщень. Його лише лишилося виявити.

Рівз вважає, що на прикрашених малюнками стінах потрібно шукати потаємні двері, і нові ретельніші дослідження можуть показати наявність дверного отвору. Можливо, ці двері блокує фальшива стіна, за якою й розташована просторіша гробниця Нефертіті.

"Я схиляюся до того, що фараона Тутанхамона не могли поховати в такій маленькій кімнаті, і це лише частина чогось більшого. Тобто частина усипальниці його мачухи Нефертіті. Подібні випадки з похованнями кількох правителів Єгипту в одній гробниці вже відомі. Потрібно лише провести ретельніше нове сканування довколишнього простору", — каже Рівз.

[ + – ] Вважається, що Нефертіті, яка була дружиною фараона Стародавнього Єгипту Ехнатона з XVIII династії, померла у віці 40 років приблизно в 1330 до н.е. Досі гробницю та мумію Нефертіті так і не виявили. Про її зовнішність вчені судять за виявленим у 1912 році бюстом єгипетської цариці. Фото: wikipedia

Водночас, як уже писав Фокус, єгиптолог Захі Хавасс вважає, що мумія, яку він зараз досліджує, належить саме цариці Єгипту Нефертіті.

Вважається, що Нефертіті, яка була дружиною фараона Стародавнього Єгипту Ехнатона з XVIII династії, померла у віці 40 років приблизно в 1330 до н.е. Досі гробницю та мумію Нефертіті так і не виявили. Про її зовнішність вчені судять за виявленим у 1912 році бюстом єгипетської цариці.

Щодо Тутанхамона, то Фокус уже писав про те, що з'явилися докази того, що археолог, який знайшов гробницю фараона, вкрав звідти багато цінних артефактів.