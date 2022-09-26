Скрыта в потайной комнате. Гробница Нефертити может располагаться рядом с Тутанхамоном

Ученые обнаружили подсказки, которые свидетельствуют о том, что легендарная египетская царица похоронена в потайной комнате рядом с ее пасынком.

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Британский египтолог считает, что из гробницы фараона Тутанхамона в гробницу царицы Нефертити, которая была женой его отца и правила несколько лет Египтом до него, ведет дверь, так как захоронение легендарной царицы находится рядом в потайной комнате, пишет The Guardian.

Британский египтолог Николас Ривз обнаружил скрытие иероглифы в гробнице фараона Тутанхамона, которые подтверждают теорию о том, что Нефертити похоронили рядом с усыпальницей Тутанхамона. Эта теория не получила подтверждения раньше, так как сканирование не показало наличие тайной комнаты. Но теперь все может измениться, благодаря найденным символам.

Ривз обнаружил, что символы, которые изображают процесс захоронения Тутанхамона его преемником, фараоном Египта Эйе, нарисованы поверх символов, которые показывают процесс захоронения Тутанхамоном свой мачехи – царицы Нефертити, которая была женой отца Тутанхамона, фараона Эхнатона.

[ + – ] Ривз обнаружил, что символы, которые изображают процесс захоронения Тутанхамона его преемником, фараоном Египта Эйе, нарисованы поверх символов, которые показывают процесс захоронения Тутанхамоном свой мачехи – царицы Нефертити, которая была женой отца Тутанхамона, фараона Эхнатона Фото: Guardian

"Я считаю, что эти иероглифы доказывают, что Тутанхамон проводил погребальный ритуал для первоначальной владелицы этой гробницы – царицы Нефертити, которая правила до него Египтом под именем Сменхкара или Нефернефруатон. На изображении видны черты лица именно Нефертити. То есть сначала здесь нарисовали, как Тутанхамон хоронит царицу, а только потом сверху появились изображения похорон самого Тутанхамона фараоном Эйе", — говорит Ривз.

По словам Ривза, учитывая то, что Тутанхамон умер в 1324 году до н.э. внезапно в возрасте 19 лет, ему срочно понадобилась гробница, которую еще не успели построить. Поэтому эту гробницу вскрыли и заменили все символы на стенах, которые бы относились именно к Тутанхамону.

[ + – ] Погребальная маска фараона Тутанхамона Фото: wikipedia

Ученый считает, что усыпальница Тутанхамона является лишь частью большей конструкции, которая была предназначена для Нефертити и ее мумия все еще находится в одном из скрытых помещений. Его лишь осталось обнаружить.

Ривз считает, что на украшенных рисунками стенах нужно искать потайную дверь и новые более тщательные исследования могут показать наличие дверного проема. Возможно эту дверь блокирует фальшивая стена, за которой и находится более просторная гробница Нефертити.

"Я склоняюсь к тому, что фараона Тутанхамона не могли похоронить в такой маленькой комнате и это всего лишь часть чего-то большего. То есть часть усыпальницы его мачехи Нефертити. Подобные случаи с захоронениями нескольких правителей Египта в одной гробнице уже известны. Нужно лишь провести более тщательное новое сканирование близлежащего пространства", — говорит Ривз.

[ + – ] Считается, что Нефертити, которая была женой фараона Древнего Египта Эхнатона из XVIII династии, умерла в возрасте 40 лет примерно в 1330 году до н.э. До сих пор гробницу и мумию Нефертити так и не обнаружили. О ее внешности ученые судят по обнаруженному в 1912 году бюсту египетской царицы Фото: wikipedia

В то же время, как уже писал Фокус, египтолог Захи Хавасс считает, что мумия, которую он сейчас исследует принадлежит именно царице Египта Нефертити.

Считается, что Нефертити, которая была женой фараона Древнего Египта Эхнатона из XVIII династии, умерла в возрасте 40 лет примерно в 1330 году до н.э. До сих пор гробницу и мумию Нефертити так и не обнаружили. О ее внешности ученые судят по обнаруженному в 1912 году бюсту египетской царицы.

Что касается Тутанхамона, то Фокус уже писал о том, что появились доказательства того, что археолог, который нашел гробницу фараона украл оттуда много ценных артефактов.