Дочь Нила. Египетский археолог утверждает, что наконец-то нашел мумию царицы Нефертити

Как заявил египетский археолог и историк Древнего Египта Захи Хавасс, через месяц или два он откроет мумию знаменитой царицы и жены Эхнатона — Нефертити.

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Недавно выдающийся египтолог Захи Хавасс заявил, что мумия, которую он сейчас изучает, скорее всего, представляет собой тело царицы Нефертити, пишет Newsweek.

Хавасс, который десятилетиями занимается изучением истории Египта и раскопками древних гробниц, а ранее был государственным министром Египта по делам древностей, в настоящее время готовит выставку под названием "Дочери Нила", посвященную женщинам фараонам.

"Я просто уверен, что через месяц или два открою мумию Нефертити", — сказал Хавасс.

Нефертити жила примерно между 1370 и 1330 годами до н.э. Она была "главной супругой" фараона Эхнатона. Некоторые ученые считают, что после смерти мужа Нефертити правила как царица, хотя другие с этим не согласны. Хавасс — один из тех, кто в это верит.

"Я все еще ищу две вещи: могилу Нефертити и ее тело. Я действительно считаю, что Нефертити правила Египтом 3 года после смерти Эхнатона под именем Сменхкара", — объяснил Хавасс.

[ + – ] Эхнатон - древнеегипетский фараон-реформатор из XVIII династии

Несмотря то, что эксперты обнаружили мумифицированные останки нескольких фараонов и важных древнеегипетских фигур, Нефертити еще предстоит идентифицировать.

"У нас уже есть ДНК мумий XVIII династии, от Эхнатона до Аменхотепа II или III, а также две безымянные мумии, помеченные KV21a и b. В октябре мы сможем объявить об обнаружении мумии Анхесенамун — жены Тутанхамона, и ее матери Нефертити. Также в гробнице KV35 находится мумия 10-летнего мальчика. Если этот ребенок является братом Тутанхамона и сыном Эхнатона проблема, поставленная Нефертити, будет решена", — подчеркнул Хавасс.

По данным Смитсоновского музея, древние египтяне мумифицировали тела высокопоставленных людей в течение длительного процесса, который занимал до 70 дней.

Во-первых, все внутренние органы, кроме сердца, удаляли с помощью специальных инструментов с крючками. Органы помещали в контейнер и закапывали вместе с телом. После этого само тело полностью обезвоживали с помощью специальной соли, называемой натрон, которую наносили как на тело, так и внутрь него. Затем тела завертывали в льняную ткань и помещали в могилу.

Несмотря на то, что ученые нередко открывают новые мумии, считается, что в мире осталось еще большое количество неоткрытых мумий и сокровищ Древнего Египта.

[ + – ] Древние египтяне мумифицировали тела высокопоставленных людей в течение длительного процесса, который занимал до 70 дней

"Мы едва нашли 30% всего, что находится под землей. Современный Египет построен на Древнем, и поэтому наследие, которое остается скрытым, огромно", — добавили исследователи.

Однако по словам Хавасса, некоторые из неоткрытых сокровищ Древнего Египта могут быть утеряны до того, как их можно будет изучить.

"Главная угроза сохранению египетского наследия — это изменение климата. Если мы оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас, через столетие все могилы полностью исчезнут. Мы должны разработать надежный план защиты, особенно для гробниц и храмов. Раз в год я фотографирую стены храма Ком Омбо, и каждый раз, когда я возвращаюсь, 5% рельефа выцветает", — рассказал Хавасс.

Хавасс говорит, что единственный способ сохранить историю Египта — это каждый год закрывать и открывать гробницы, а также осуществлять процесс резервирования для входа в гробницы.

Напомним, что ранее ученые узнали, как создавались пирамиды в Гизе. Как выяснилось, более 4000 лет назад ныне несуществующий рукав Нила, проистекал прямо за комплексом пирамид Гизы. Благодаря ему древние работники смогли доставлять материалы к пирамидам из других мест.