Дочка Нілу. Єгипетський археолог стверджує, що нарешті знайшов мумію цариці Нефертіті

Як заявив єгипетський археолог та історик Стародавнього Єгипту Захі Хавасс, через місяць чи два він відкриє мумію знаменитої цариці й дружини Ехнатона — Нефертіті.

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Нещодавно видатний єгиптолог Захі Хавасс заявив, що мумія, яку він зараз вивчає, швидше за все, є тілом цариці Нефертіті, пише Newsweek.

Хавасс, який десятиліттями займається вивченням історії Єгипту та розкопками стародавніх гробниць, а раніше був державним міністром Єгипту с справах старожитностей, нині готує виставку під назвою "Дочки Нілу", присвячену жінкам-фараонам.

"Я просто впевнений, що через місяць чи два відкрию мумію Нефертіті", — сказав Хавасс.

Нефертіті жила приблизно між 1370 та 1330 роками до н.е. Вона була "головною дружиною" фараона Ехнатона. Деякі вчені вважають, що після смерті чоловіка Нефертіті правила як цариця, хоча інші з цим не погоджуються. Хавасс — один із тих, хто в це вірить.

"Я все ще шукаю дві речі: могилу Нефертіті та її тіло. Я справді вважаю, що Нефертіті правила Єгиптом 3 роки після смерті Ехнатона під ім'ям Сменхкара", — пояснив Хавасс.

[ + – ] Ехнатон — давньоєгипетський фараон-реформатор із XVIII династії

Незважаючи на те, що експерти виявили муміфіковані рештки кількох фараонів і важливих давньоєгипетських фігур, Нефертіті ще належить ідентифікувати.

"У нас уже є ДНК мумій XVIII династії, від Ехнатона до Аменхотепа II або III, а також дві безіменні мумії, помічені KV21a і b. У жовтні ми зможемо оголосити про виявлення мумії Анхесенамун — дружини Тутанхамона, і її матері Нефертіті. Також у гробниці KV35 перебуває мумія 10-річного хлопчика. Якщо ця дитина є братом Тутанхамона та сином Ехнатона, проблема, поставлена Нефертіті, буде вирішена", — підкреслив Хавасс.

За даними Смітсонівського музею, стародавні єгиптяни муміфікували тіла високопосадовців протягом тривалого процесу, який займав до 70 днів.

По-перше, всі внутрішні органи, крім серця, видаляли за допомогою спеціальних інструментів із гачками. Органи поміщали в контейнер і закопували разом із тілом. Після цього саме тіло повністю зневоднювали за допомогою спеціальної солі, званої натрон, яку наносили як на тіло, так і всередину. Потім тіла загортали в лляну тканину та поміщали в могилу.

Незважаючи на те, що вчені нерідко відкривають нові мумії, вважається, що у світі залишилося ще багато невідкритих мумій і скарбів Стародавнього Єгипту.

[ + – ] Стародавні єгиптяни муміфікували тіла високопосадовців протягом тривалого процесу, який займав до 70 днів

"Ми ледве знайшли 30% всього, що перебуває під землею. Сучасний Єгипет побудований на Стародавньому, і тому спадок, який залишається прихованим, величезний", — додали дослідники.

Однак, за словами Хавасса, деякі з невідкритих скарбів Стародавнього Єгипту можуть бути втрачені до того, як їх можна буде вивчити.

"Головна загроза збереженню єгипетської спадщини — це зміна клімату. Якщо ми залишимо ситуацію такою, якою вона є зараз, через сторіччя всі могили повністю зникнуть. Ми повинні розробити надійний план захисту, особливо для гробниць і храмів. Раз на рік я фотографую стіни храму Ком Омбо, і щоразу, коли я повертаюся, 5% рельєфу вицвітає", — розповів Хавасс.

Хавасс каже, що єдиний спосіб зберегти історію Єгипту — це щороку закривати і відкривати гробниці, а також здійснювати процес резервування для входу в гробницю.

Нагадаємо, що раніше вчені дізналися, як створювалися піраміди в Гізі. Як з'ясувалося, понад 4000 років тому прямо позаду комплексу пірамід Гізи тік нині зниклий рукав Нілу. Завдяки йому давні працівники змогли доставляти матеріали до пірамід із інших місць.