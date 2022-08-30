Не інопланетяни. Археологи з'ясували, як будувалися піраміди у Гізі

Одним із найбільш цікавих для всіх учених питань є те, як стародавні єгиптяни доставляли будівельні блоки на місце пірамід. Як з'ясувалося, розгадка криється у давно втраченому рукаві річки Ніл.

Будівництво великих єгипетських пірамід у Гізі приблизно 4500 років тому є одним із найбільших досягнень у світі. Однак серед багатьох питань і складнощів, пов'язаних із пірамідами, всіх давно мучить питання про те, як величезні будівельні блоки доставлялися на будівельний майданчик. З'ясувалося, розгадка криється у давно втраченому рукаві річки Ніл, пише IFLS.

Основна течія Нілу наразі знаходиться приблизно за 8 км від легендарних пірамід, що є величезною відстанню для переміщення великої кількості каменів по піску.

Проте понад 4000 років тому нині неіснуючий рукав Нілу, відомий як рукав Хуфу, протікав прямо за комплексом пірамід Гізи. Дослідники раніше вже припускали, що Хуфу була життєво важливою "артерією" стародавнього Єгипту, допомагаючи працівникам доставляти матеріали до пірамід з інших місць. Однак вони не мали достатньо доказів.

Проте в процесі свого нового дослідження французькі вчені змогли отримати докладну історію цієї ділянки річки по пилкових зернах, витягнутих із заплави.

[ + – ] На ілюстрації художника показано, як нині неіснуючий рукав річки Ніл, відомий як рукав Хуфу, колись досягав пірамід

Відстежуючи ріст і загибель понад 61 рослини вздовж заплави, фахівці вивчили підйом і падіння рівня води в рукавах річки протягом 8 000 років давньоєгипетської історії. Зокрема, вони з'ясували, що рівень води в рукаві Хуфу значно піднявся під час вологого Африканського періоду, який тривав із 14 800 до 5 500 років тому. І залишався високим навіть протягом деякого часу після цього періоду, що дозволяло річці залишатися судноплавною доти, доки Велика піраміда Гізи, присвячена фараонові Хуфу, не була побудована приблизно 4500 років тому.

У якийсь момент цей втрачений рукав Ніла доходив навіть до Великого Сфінкса, який гордо підноситься в передній частині комплексу.

"Незважаючи на те, що ми переконалися в тому, що рукав Хуфу допомагав транспортувати будівельні матеріали, для нас досі багато інших деталей будівництва пірамід залишаються невідомими", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше єгиптологам вдалося з'ясувати, яким видом контрацептивів користувався знаменитий хлопчик-цар Тутанхамон. Як з'ясувалося, фараон використовував презервативи із просоченого олією льону. Однак, що дуже очевидно, вони мало чим допомагали йому.