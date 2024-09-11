Тело святой Терезы сохранилось "нетленным", спустя почти 500 лет: католики назвали это чудом Божьим (фото)

В Испании эксгумировали останки святой Терезы Авильской, которая умерла в 1582 году. На теле остались различимыми даже черты лица святой.

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В Испании была эксгумирована святая Тереза Авильская, которая умерла в 1582 году. Эксперты говорят, что тело святой превосходно сохранилось, пишет Daily Mail.

В рамках своего исследования команда сравнила снимки останков святой, который были сделаны в 1914 году, с их сегодняшним состоянием. В итоге, эксперты выяснили, что лицо Терезы все еще "отчетливо видно", а останки "нетленны".

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Серебряный гроб, который располагался в мраморном саркофаге, ученые открыли, чтобы изучить останки святой Терезы, в частности, проблемы со здоровьем, которые преследовали ее при жизни. Тело святой было эксгумировано под руководством генерального постулата Ордена епархии Авилы в Испании Марком Кьезом.

Служители церкви поделились результатами эксгумации в соцсетях, где католики назвали чудом нетленное тело святой.

После того, как гробница Терезы была открыта, группа врачей сравнила снимки останков святой с 1914 года и ее теперешнее состояние. Правда, эксперты признаются, что сравнение сложно провести, так как сделанные фотографии в прошлом черно-белые.

Серебряный гроб святой Терезы Фото: Orden del Carmelo

Группа исследователей пока не публиковала снимки ни 1914 года, ни с сегодняшние. Они заявили, что планируют поделиться фотографиями после завершения своего исследования.

"Цвет кожи потерял свой оттенок, так как она мумифицировалась, но местами ее все же можно увидеть, особенно в середине лица. Ее хорошо видно. Врачи могут видеть лицо Терезы почти отчетливо", — заявил Кьеза.

Католики называют святую Терезу покровительницей людей, потерявших родителей, людей, которые нуждаются в благодати, или же состоят в религиозных орденах, а также высмеиваемых за свою набожность.

При жизни Тереза Авильская была испанской монахиней и стала первой женщиной, которую причислили к Учителям церкви в 1970 году. Такую честь оказывают умершим святым за значительный вклад в учение церкви. Святая Тереза была канонизирована в марте 1622 года.

Именно тогда в последний раз тело святой было эксгумировано, тогда же и ее останки начали описывать, как "нетленные".

Святая Тереза Фото: Orden del Carmelo

Авторы исследования хотят выяснить, как тело святой Терезы сохранилось в таком хорошем состоянии. По словам Кьеза, исследование все еще находится на ранних стадиях анализа тела святой. Останки были перенесены в закрытую комнату, где группа врачей и ученых проведут визуальный осмотр, сделают снимки, а также рентгеновские снимки тела святой.

Далее образцы направят в лабораторию в Италии, где потребуется несколько месяцев, чтобы обработать собранные данные и обнародовать результат.

Пока что ученые говорят, что определили одну из болезней, которая мучала святую Терезу в последние годы ее жизни. Речь идет о пяточных шпорах – костном наросте в области подошвенной поверхности пяточной кости.

Также известно, что святая Тереза страдала от судорог, проблем с желудком, головокружений и потери сознания. В своих мемуарах святая Тереза мистифицировала проблемы со здоровьем, которые называла симптомами связи с Богом.

"Мы знаем, что в последние годы жизни ей было трудно ходить из-за боле в ногах. Анализируя останки, мы увидели пяточные шпоры, которые делают ходьбу невыносимой. Тем не менее святая Тереза дошла до Альба-де-Тормес (город в Испании), где и умерла", — говорят исследователи.

В 1582 году святая Тереза отправилась в Альба-де-Тормес, чтобы навестить старого друга. В дороге Тереза потеряла слишком много сил и заболела. Спустя три дня после прибытия святой Терезы в монастырь, она умерла.

Напомним, ученые создали реконструкцию лица одного из известных христианских святых. Этот португальский священник был канонизирован всего через год после своей смерти.