Головоломка для тих, у кого "орлиний зір": знайдіть незвичний сонях за 9 секунд (фото)

Щоб розгадати запропоновану загадку у вкрай обмежений час знадобиться вміння швидко "сканувати" зображення.

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Візуальні загадки є корисними як для дорослих, так і для дітей, оскільки допомагають розвивати логічне мислення та увагу до деталей. Якщо ви готові перевірити себе, тоді пропонуємо розглянути головоломку, яку підготувало видання "УНІАН".

Завдання полягає в тому, щоб серед безлічі соняшників знайти один "дивний". Головоломка ускладнюється тим, що на все про все виділяється лише 9 секунд.

Щоб досягти успіху, слід спочатку визначити, як виглядає більшість соняшників, а потім швидко знайти рослину, яка не вписується в загальну картину.

Чи готові ви кинути виклик своєму зору та уважності? Спробуйте знайти незвичний соняшник і перевірте, чи є у вас "орлиний зір"!

Який соняшник відрізнається від решти? Фото: УНІАН

Отже, той самий "дивний" соняшник розташований у нижній частині зображення — у нього не вистачає однієї пелюстки.

У одного соняшника немає пелюстки Фото: УНІАН

Нагадаємо, 90% людей не можуть розв'язати головоломку, яку можуть використовувати на співбесідах під час вступу до Гарвардського університету. Завдання звучить так: "У 7 чоловіків є 7 дружин, і кожен чоловік і кожна дружина мають 7 дітей. Яка загальна кількість людей?".

Раніше Mirror опублікувало головоломку, яку можуть розгадати лише люди з високим рівнем IQ. На зображенні потрібно відшукати приховану букву серед літер X і K.