Головоломка для тех, у кого "орлиное зрение": найдите необычный подсолнух за 9 секунд (фото)

Чтобы разгадать предложенную загадку в крайне ограниченное время понадобится умение быстро "сканировать" изображения.

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Визуальные загадки полезны как для взрослых, так и для детей, поскольку помогают развивать логическое мышление и внимание к деталям. Если вы готовы проверить себя, тогда предлагаем рассмотреть головоломку, которую подготовило издание "УНИАН".

Задача состоит в том, чтобы среди множества подсолнухов найти один "странный". Головоломка усложняется тем, что на все про все выделяется лишь 9 секунд.

Чтобы добиться успеха, следует сначала определить, как выглядит большинство подсолнухов, а затем быстро найти растение, которое не вписывается в общую картину.

Готовы ли вы бросить вызов своему зрению и внимательности? Попробуйте найти необычный подсолнух и проверьте, есть ли у вас "орлиное зрение"!

Какой подсолнечник отличается от остальных? Фото: УНИАН

Итак, тот самый "странный" подсолнух расположен в нижней части изображения — у него не хватает одного лепестка.

У одного подсолнуха нет лепестка Фото: УНИАН

Напомним, 90% людей не могут решить головоломку, которую могут использовать на собеседованиях при поступлении в Гарвардский университет. Задание звучит так: "У 7 мужчин есть 7 жен, и каждый муж и каждая жена имеют 7 детей. Какое общее количество людей?".

Ранее Mirror опубликовало головоломку, которую могут разгадать только люди с высоким уровнем IQ. На картинке нужно отыскать скрытую букву среди букв X и K.