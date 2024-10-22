Головоломка при прийомі на роботу: як розв'язати "кумедне" завдання з літерами (фото)

Користувачі соцмережі запропонували відразу два розв'язки головоломки з літерами. Головоломку пропонували розв'язати під час прийому на роботу і вважали, що це смішно.

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Під час співбесіди на вакансію роботодавець дав завдання претендентці, яка поділилась ним з матір'ю. Матір опублікувала завдання у мережі, оскільки воно видалось їй складним і не зрозумілим. З одного боку, у тексті завдання написали, що воно має бути "кумедним". З другого боку, щоб знайти розв'язок довелось "поламати" мозок. Про проблеми з пошуком розв'язку головоломки розповіла користувачка порталу Reddit,

Авторка допису з ніком Ishouldntlaughatthat опублікувала фото завдання, яке отримала дочка під час прийому на роботу. На фото бачимо рядок завдання, яке пропонують розв'язати "Just for fun" — для жарту. Завдання спантеличило жінку, тому вона звернулась до інших користувачів за допомогою.

"Дочка влаштовується на роботу, і це вказано в заяві. Є ідеї?" — написала авторка.

На фото головоломки бачимо два рядки літер англійського алфавіту. У верхньому рядку — шість літер (A, D, G, J, M, P), у нижньому — п'ять (C, G, K, P, S) і одне порожнє місце зі знаком питання. Завдання полягає у тому, щоб визначити, що має бути написано в останньому колі.

Головоломка - завдання при прийомі на роботу Фото: Reddit

Головоломка — хід розв'язку

Користувачі соцмережі відгукнулись на прохання по допомогу і припустили, що слід виявити якусь систему у написанні літер англійського алфавіту. Одна з пропозицій полягала у тому, щоб порахувати кількість букв, пропущених між позиціями у верхньому рядку. Після цього пропонували порахувати пропуски у нижньому рядку та встановити закономірність. Водночас була ідея не обмежувати себе горизонтальними підрахунками, а звернути увагу на проміжки по вертикалі.

Головоломка - алфавіт, який допоможе розв'язку завдання Фото: З відкритих джерел

Помічники все ж розв'язали завдання, яке здавалось складним авторці допису у Reddit. Як з'ясувалось, у, на перший погляд, хаотичній послідовності є система. У соцмережі запропонували відразу два варіанти, при цьому в обох випадках літера відповіді однакова. Якщо під час співбесіди та заповнення заяви на роботу трапиться схоже завдання, можна скористатись цими ідеями, а якщо не допоможуть — міркувати далі.

Перший спосіб — між літерами у першому рядку пропущено по дві літери, а в другому рядку — по три. Підрахунки та порядок літер в алфавіті показують, чим заповнити порожнє коло.

Другий спосіб — порахувати пропуски між літерами у верхньому та нижньому рядку. Між першою парою пропущено одну позицію, між другою — три, і так далі.

Головоломка - хід розв'язку завдання з літерами Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус розповідав про інші головоломки, які вимагають кмітливості та швидкості думок. Одна з головоломок — це математична задача, яку використовують під час відбору до Гарвардського університету. У задачі ідеться про сім чоловіків та сім дружин, які мають семеро дітей: слід порахувати, скільки ж дітей є у наявності. Видання Daily Mail, яке зацікавилось цим завданням, запевняло, що його не можуть розв'язати 90% людей.

Нагадуємо, можна випробувати власний інтелект, спробувавши знайти особливу жабу на малюнку, витративши на це не більше 20 секунд.