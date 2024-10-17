Секрет у дрібницях: люди з відмінним зором зможуть знайти "особливу" жабу за 20 секунд

Попри те, що оптичні головоломки іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете переключити увагу і змусити себе думати по-іншому.

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Сьогоднішнє завдання вимагатиме від вас максимальної концентрації та уваги. На зображенні показані жаби, але одна з них злегка відрізняється від інших. На перший погляд усі вони виглядають однаково, але є невелика деталь, яка робить одну особливою. Фокус пропонує перевірити вам себе на уважність.

Подібні головоломки і завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете переключити увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж ви думаєте.

Спробуйте знайти жабу, яка відрізняється від інших. Зможете розв'язати цю головоломку без підказок за 20 секунд?

Знайдіть одну жабу, яка не схожа на інших Фото: Фокус

Якщо знайшли різницю, вітаємо, у вас хороша уважність. Якщо ні — не переживайте, просто погляньте ще раз. Часом успіх криється в дрібницях.

Невелика підказка: зверніть увагу на лапи жаб.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Фокус

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.