Добре захований: тільки 3% людей побачать дзвіночок серед блискучих ключів за 11 секунд

Попри те, що оптичні ілюзії іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Подібні тести сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу.

Related video

У новій головоломці серед блискучих ключів різної форми та кольору захований дзвіночок. Ваше завдання знайти його, але на все про все у вас є 11 секунд. Перевірити свою уважність пропонує британське видання The Mirror.

Сьогоднішня головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.

Важливо

Час закінчується: люди, які знайшли кажана серед кішок, мають орлиний зір

Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Нова головоломка оманливо проста, але тільки 3% тих, хто пройшов цей тест, змогли знайти дзвіночок, захований серед ключів, за 11 секунд. На думку творців головоломки, існує три основні види ілюзій, але всі вони поєднують у собі мистецтво і науку, використовуючи хитрий прийом, який змушує вас відволікатися від поставленого завдання.

На зображенні можна побачити безліч срібних, бронзових і золотих ключів, які перетинаються один з одним. Кожен із них блищить і переливається, створюючи відчуття тривимірності.

Уважно подивіться і знайдіть дзвіночок серед ключів Фото: The Mirror

Ключі мають кілька різних форм, які повторюються по всьому зображенню, але в головоломці також присутня велика кількість прямих ліній. Усе це разом створює ілюзію, в якій за допомогою схожих форм і відтінків уміло захований дзвіночок.

Блискучі та блискучі предмети повторюються і заважають людині швидко впоратися із завданням, відволікаючи увагу від головної мети. У цьому випадку легко не помітити дзвіночок, тому що мозок людини фокусується на швидкості виконання завдання, а не на предметі, який ми намагаємося відшукати. Якщо ви все ще не знайшли дзвіночок і хочете отримати підказку, то погляньте ще раз на ліву нижню частину зображення.

Перевірити себе ви можете поглянувши на картинку нижче.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: The Mirror

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви визначити неординарну жінку за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.