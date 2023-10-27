Знайди всіх: тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати 13 собак за 10 секунд

Попри те, що оптичні ілюзії іноді можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

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Лише люди з гострим зором зможуть знайти всіх 13 собак менш ніж за 10 секунд. Перевірити свою уважність пропонує видання Daily Star.

Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті й концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу та змусити свій мозок працювати по-іншому. Зокрема, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас кілька годин морочитися над цим. Чи зможете ви помітити всіх собак?

Важливо

Змусь свій мозок працювати: лише одиниці можуть знайти 5 відмінностей на картинці за 10 секунд

Якщо ви хочете перевірити своє зорове сприйняття, то наша остання головоломка від West Wales Holiday Cottages якраз допоможе вам у цьому. На картинці зображений пляж, на якому люди насолоджуються відпочинком у теплу пору року. Ваше завдання — уважно розглянути картинку та знайти 13 собак за 10 секунд.

Уважно подивіться та знайдіть 13 собак за 10 секунд Фото: West Wales Holiday Cottages

На перший погляд, це досить просто, але вас відволікатимуть інші силуети на малюнку. Постарайтеся сконцентруватися на поставленому завданні.

Невелика підказка, рухайтеся з одного краю картинки до іншого.

Все ще намагаєтеся? Прокрутіть сторінку нижче, щоб знайти відповідь...

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: West Wales Holiday Cottages

На думку авторів головоломки, якщо вам вдасться знайти цуценят менш ніж за 10 секунд, це може означати, що у вас практично ідеальний зір. У людей, які впоралися з цим тестом, чіткіше фокусування.

Крім того, що подібні завдання й тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на триваліший час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з гострим зором можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор із ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.