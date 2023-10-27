Найди всех: только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд

Несмотря на то, что оптические иллюзии иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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Только люди с острым зрением смогут найти все 13 собак менее чем за 10 секунд. Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Star.

Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас несколько часов ломать голову. Сможете ли вы заметить всех собак?

Важно

Заставь свой мозг работать: лишь единицы могут найти 5 отличий на картинке за 10 секунд

Если вы хотите проверить свое зрительное восприятие, то наша последняя головоломка от West Wales Holiday Cottages как раз поможет вам в этом. На картинке изображен пляж, на котором люди наслаждается отдыхом в теплое время года. Ваша задача внимательно рассмотреть картинку и найти 13 собак за 10 секунд.

Внимательно посмотрите и найдите 13 собак за 10 секунд Фото: West Wales Holiday Cottages

На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке. Постарайтесь сконцентрироваться на поставленной задаче.

Небольшая подсказка, двигайтесь с одного края картинки к другому.

Все еще пытаетесь? Прокрутите страницу ниже, чтобы найти ответ…

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: West Wales Holiday Cottages

По мнению авторов головоломки, если вам удастся найти щенков менее чем за 10 секунд, это может означать, что у вас практически идеальное зрение. У людей, которые справились с этим тестом, более четкая фокусировка.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.