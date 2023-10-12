Заставь свой мозг работать: лишь единицы могут найти 5 отличий на картинке за 10 секунд

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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Только люди с острым зрением смогут решить эту непростую головоломку менее чем за 10 секунд. Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Express.

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Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому.

Эта новая задачка от Gergely Dudas представляет собой головоломку в стиле "найди отличая". На рисунке изображены две похожие сцены. Ваша цель — найти пять отличий в этих двух изображениях менее чем за 10 секунд.

Внимательно посмотрите и найдите 5 отличий Фото: Gergely Dudas

Нашли ли вы пять отличий? Не волнуйтесь, если нет, ответы приведены ниже.

Первое и самое очевидное различие между двумя сценами заключается в том, что вывеска "тыквы" на верхнем изображении пишется иначе, чем на нижнем. Во-вторых, большая тыква в нижней части сцены отличается по цвету от той же тыквы на другом изображении.

Кроме того, трещина в середине забора присутствует на верхнем изображении, но отсутствует на нижнем.

Последние два отличия находятся в правой части изображений. На верхнем изображении птица одета в шляпу с синей окантовкой, а на нижнем — в шляпу с желтой окантовкой. В то же время в нижнем углу находится тыква, у которой на нижнем изображении есть плодоножка, отсутствующая у той же тыквы на верхнем изображении.

Выполнение этих упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Gergely Dudas

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.