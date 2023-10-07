Время на исходе: люди, которые нашли летучую мышь среди кошек, обладают орлиным зрением

Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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Люди, которые смогли обнаружить летучую мышь, прячущуюся среди кошек, в новой хэллоуинской головоломке обладают орлиным зрением. Проверить свою внимательность предлагает издание The Mirror.

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Внимание к деталям: только люди с идеальным зрением смогут найти девочку среди фламинго (фото)

По мере приближения к главному "страшному дню" все становится более жутким и загадочным и это, несмотря на то что в Украине Хэллоуин так и не стал популярным среди широких масс. В новой тематической головоломке людям предстоит найти летучую мышь среди кошек, но на это есть всего 28 секунд.

Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому.

В этой головоломке, созданной компанией Lords and Labradors, изображены ряды различных черных кошек, но есть одно "пугающее исключение": где-то в глубине изображения спрятана летучая мышь. Сможете ли вы ее найти?

Найдите летучую мышь среди кошек за 28 секунд Фото: Lords and Labradors

Среднее время нахождения летучей мыши составляет 28 секунд. Сможете ли вы сделать это за рекордное время? Время на исходе.

Вы можете устроить веселое соревнование между своими друзьями, чтобы выяснить кто же самый внимательный в вашей компании. Если вам трудно найти летучую мышь, то вам небольшая подсказка. Разбейте изображение на части, чтобы поиск был более целенаправленным. Сначала посмотрите на левую верхнюю часть изображения, затем на левую нижнюю, и так далее, пока не окинете взглядом всю картинку.

Удалось ли вам найти летучую мышь за 28 секунд? Если нет, не расстраивайтесь, скорее всего, у вас еще есть время для этого. Но если вас просто интересуют ее положение, то ответ ниже.

Выполнение этих упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Lords and Labradors

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.