Час закінчується: люди, які знайшли кажана серед кішок, мають орлиний зір

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.

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Люди, які змогли виявити кажана, що ховається серед кішок, у новій гелловінській головоломці мають орлиний зір. Перевірити свою уважність пропонує видання The Mirror.

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Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)

У міру наближення до головного "страшного дня" все стає більш моторошним і загадковим і це, попри те, що в Україні Гелловін так і не став популярним серед широких мас. У новій тематичній головоломці людям належить знайти кажана серед кішок, але на це є всього 28 секунд.

Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому.

У цій головоломці, створеній компанією Lords and Labradors, зображено лави різноманітних чорних кішок, але є один "страшний виняток": десь у глибині зображення заховано кажана. Чи зможете ви його знайти?

Знайдіть кажана серед кішок за 28 секунд Фото: Lords and Labradors

Середній час перебування кажана становить 28 секунд. Чи зможете ви зробити це за рекордний час? Час закінчується.

Ви можете влаштувати веселе змагання між своїми друзями, щоб з'ясувати хто ж найуважніший у вашій компанії. Якщо вам важко знайти кажана, то вам невелика підказка. Розбийте зображення на частини, щоб пошук був більш цілеспрямованим. Спочатку подивіться на ліву верхню частину зображення, потім на ліву нижню, і так далі, доки не окинете поглядом усю картинку.

Чи вдалося вам знайти кажана за 28 секунд? Якщо ні, не засмучуйтеся, найімовірніше, у вас ще є час для цього. Але якщо вас просто цікавить його положення, то відповідь нижче.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Lords and Labradors

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.