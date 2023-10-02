Увага до деталей: тільки люди з ідеальним зором зможуть знайти дівчинку серед фламінго (фото)
Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу.
У новій оптичній ілюзії люди намагаються знайти маленьку дівчинку, що сховалася серед рожевих фламінго і жовтих квітів. Якщо ви зможете знайти її всього за 6 секунд, то це означає, що у вас чудова увага до деталей. Видання The Mirror знову пропонує читачам перевірити свою спостережливість.Важливо
Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги та знижують рівень стресу, тож чому б не спробувати впоратися з цією складною оптичною ілюзією?
У ставку, всипаному красивими жовтими квітами, можна побачити групу фламінго, які насолоджуються відпочинком. Однак серед красивих птахів заховалася маленька дівчинка. Завдання читачів — знайти її за шість секунд. Люди, які змогли знайти заховану дівчинку за відведений час, мають ідеальний зір.
Якщо ви уважно подивитеся на зображення, то, найімовірніше, зможете виявити заховану дівчину. Якщо ні, то ми дамо вам одну підказку: у неї жовте волосся.
Ви вже помітили дівчину? Якщо так, то вітаємо! Ви дійсно володієте незвичайною увагою до деталей. Якщо ж вам не пощастило, і ви не встигли її помітити, не хвилюйтеся, зараз ми покажемо рішення. Просто подивіться на картинку нижче, щоб побачити, де вона ховалася.
Дівчину можна помітити в лівій частині знімка між квітами та фламінго. Наявність великої кількості жовтих квітів на знімку ускладнює пошуки дівчинки, у якої також жовте волосся.
Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?
Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.
Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.