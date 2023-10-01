Відповідь вражає: тисячі людей намагаються розгадати хитромудру загадку про крадіжку

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Вирішуючи цікаві тести та завдання, ви перемикаєте увагу і змушуєте свій мозок працювати по-іншому.

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Загадка про людину, яка вкрала гроші з магазину, стала вірусною в інтернеті й змусила тисячі людей клопотати собі голову, намагаючись її розгадати, хоча відповідь на неї дуже проста. Про це пише The Mirror.

Користувачі соцмереж були здивовані завданням, пов'язаним із крадіжкою з касового апарату.

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Завдання було опубліковано на сайті X (Twitter), користувачем @NoContextHumans, який стверджував, що досі намагається його розв'язати. До твіту додано зображення 100-доларової купюри та аркуша паперу.

"Людина краде 100 доларів з каси магазину. Потім вона купує в цьому магазині товар на суму 70 доларів, використовуючи купюру в 100 доларів, і отримує здачу в 30 доларів. Скільки грошей втратив магазин?" — написано на папері від руки.

Допис швидко став вірусним: його подивилися понад 50 млн разів, він набрав понад 108 тисяч вподобань, а також тисячі ретвітів і відповідей. Запитання здається доволі простим, але це не заважає людям обговорювати в коментарях "правильну" відповідь.

Судячи з усього, найпопулярніша відповідь серед користувачів X — це проста відповідь, яка звучить так: "Магазин втратив 100 доларів. Потім вони отримали їх назад. Таким чином, магазин втратив 0 доларів. Але потім грабіжникові довелося віддати 30 доларів здачі. Таким чином, магазин точно втратив 30 доларів. Вони також втратили товар на суму 70 доларів. Таким чином, магазин у підсумку втратив 100 доларів".

Повідомлення швидко стало вірусним Фото: X (Twitter)

Багато користувачів соцмереж погодилися з таким рішенням завдання.

"Легко, з чим людина увійшла в магазин? Відповідь — ні з чим. З чим вона вийшла з магазину? Як кажуть американці, з товарами на 30 і 70 доларів", — написав один із них.

Однак знайшлося багато людей, які вважали, що правильна відповідь це 200 або 30 доларів.

"Відповідь — 30 доларів, хлопці. Прочитайте запитання. У ньому йдеться про те, скільки грошей втратив магазин, а не товарів. Магазин втратив 100, але повернув їх. Потім вони віддали 30 своїх доларів, тож ось вона розгадка. Тут не йдеться про товари або вартість товарів", — написав один із користувачів.

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

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