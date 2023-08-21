У вас 10 секунд: тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом (фото)

Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте знайти бджолу, яка все ще може жалити.

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Оптичні ілюзії завжди захоплювали уяву людей з різних куточків світу. Вони спонукають нас замислитися над природою сприйняття і викликають почуття здивування, після чого виникають питання про те, як наш мозок сприймає й обробляє візуальну інформацію. Хитра головоломка від Daily Express допоможе людям перевірити свою уважність.

Турбота про мозок так само важлива, як і підтримання тіла у чудовій формі, проте тренування мозку може виглядати дещо незвично. Адже для того, щоб накачати мозкові м'язи, не можна піти до спортзалу. Однак є трюк, який справді працює, заряджаючи мозок енергією та підвищуючи вашу кмітливість, — це розв'язання складних головоломок, крутих оптичних ілюзій та інших тестів.

Видання зазначає, що хитрі загадки спочатку можуть здатися важкими, але чим більше ви тренуєтеся, тим краще виходить. Ви не встигнете озирнутися, як будете з легкістю вирішувати головоломки, які навіть геніям здаються складними.

Тому, якщо ви хочете випробувати себе на міцність і перевірити свої мозкові здібності, подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте знайти бджолу, яка все ще може жалити.

Чи зможете ви знайти бджолу з її жалом у цій хитрій головоломці? Фото: Make My Blinds

Уважно подивіться на картинку. На ній зображено купу бджіл, що дзижчать, на сірому тлі. Деякі з них — суцільно чорні тіні, але більшість демонструють свої смужки і виглядають як звичайні комахи. Але є один секрет — у жодної з цих бджіл немає жала.

Ваше завдання — знайти на картинці ту єдину бджолу, яка все може вжалити. Дивіться дуже уважно, адже воно не великого розміру і його нелегко помітити!

Хочете перевірити чи змогли ви впоратися із завданням? Прокрутіть сторінку вниз.

Виконання таких вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Make My Blinds

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус повідомляв, що жінка кинула роботу заради "диплома Міккі-Мауса". Завдяки цьому вона втілила в життя свою мрію і тепер працює в провідних компаніях зі створення комп'ютерних ігор.

Також стало відомо, що чоловік, який кинув школу в 15 років, став мільйонером. Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет. У 16 років він відкрив свою справу. За останні роки його PR-компанія співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом і організацією Scouting for Girls.