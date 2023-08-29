Час обмежений: тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу

Такі загадки, як ця, можуть підвищити когнітивні здібності та концентрацію уваги людини. Тим більше щоденне розв'язання головоломок може істотно поліпшити роботу інтелекту.

Related video

У новій головоломці людям пропонується знайти всі м'ячі для гольфу менш ніж за 30 секунд. Тільки 60% гравців справляються з цим завданням. Про це пише Daily Star.

Ігри та головоломки для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів і завдань, ви зможете перемкнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Головоломки вчать нас того, як очі та мозок повинні працювати разом, щоб ви завжди могли бачити ледь помітні деталі.

Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу. Чи впораєтеся ви із завданням?

Спробуйте виявити 5 м'ячів для гольфу за 30 секунд Фото: ICE36

Видання зазначає, що тільки шість із десяти (60%) британців можуть вирішити її протягом 30 секунд.

На картинці зображені баскетбольні м'ячі, кулі Magic 8, бейсбольні м'ячі та футбольні м'ячі. Ваше завдання — знайти м'ячі для гольфу, які загубилися десь на фотографії.

Не хвилюйтеся, якщо у вас виникнуть труднощі, адже знайти всі п'ять м'ячів, захованих під іншими, може бути непросто.

Нічого страшного якщо у вас не вийшло з першого разу. Почніть зі сканування лівої частини зображення, де ви знайдете два м'ячі, потім інші на іншій стороні.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: ICE36

Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити трьох лисиць на тлі червоних панд, які, як виявилося, виглядають майже так само?

Раніше Фокус повідомляв, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що чоловік, який кинув школу в 15 років, став мільйонером. Після відходу зі школи хлопчик навчався вдома у своїх батьків і через інтернет. У 16 років він відкрив свою справу. За останні роки його PR-компанія співпрацювала з цілою низкою відомих клієнтів, включно з Porsche, Крісом Мойлсом і організацією Scouting for Girls.