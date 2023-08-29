Время ограничено: только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа
Такие загадки, как эта, могут повысить когнитивные способности и концентрацию внимания человека. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта.
В новой головоломке людям предлагается найти все мячи для гольфа менее чем за 30 секунд. Только 60% игроков справляются с этой задачей. Об этом пишет Daily Star.
Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.
Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа. Справитесь ли вы с заданием?
Издание отмечает, что только шесть из десяти (60%) британцев могут решить ее в течение 30 секунд.
На картинке изображены баскетбольные мячи, шары Magic 8, бейсбольные мячи и футбольные мячи. Ваша задача — найти мячи для гольфа, которые затерялись где-то на фотографии.
Не волнуйтесь, если у вас возникнут трудности, ведь найти все пять мячей, спрятанных под остальными, может быть непросто.
Ничего страшного если у вас не получилось с первого раза. Начните со сканирования левой части изображения, где вы найдете два мяча, затем остальные на другой стороне.
Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?
Ранее Фокус сообщал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.
Также стало известно, что мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером. После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.