Спасался от хулиганов: мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером (фото)

После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.

Related video

В Великобритании парень, которому пришлось бросить школу в 15 лет из-за издевательств, успокоил всех, кто не сдал экзамены на высший балл. В свои 19 лет он управляет фирмой стоимостью 1 млн фунтов стерлингов. Оливер Ходжсон бросил школу в 10-м классе, не получив никакого формального образования, в попытке спастись от жестоких хулиганов. Об этом пишет The Mirror.

Проявив невероятную целеустремленность, подросток сумел открыть две успешные компании по PR и организации мероприятий в период пандемии COVID-19 и утверждает, что никто никогда не спрашивал о его о результатах экзаменов. Сейчас в его штате семь сотрудников, а объем продаж его бизнеса достигнет 1 млн фунтов стерлингов к августу 2024 года.

Предприимчивый парень, открывший свой первый офис в мае 2021 года, в следующем месяце проведет фестиваль на 25 000 человек, хедлайнерами которого станут Софи Эллис Бекстор, Тини Темпа и Джейк Багг.

После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет Фото: SWNS

"Этот конверт, какие бы результаты студенты ни вытащили сегодня, не определит их как личность. Даже если люди не получат того, на что рассчитывали, возможности все равно найдутся — нужно только пойти и найти их. Я бросил школу в 15 лет из-за психического расстройства, вызванного непрекращающимися издевательствами, но у меня есть трудолюбие и страсть. Я знал, что хочу пробиться в мир PR и маркетинга, и я просто пошел на это", — рассказал Оливер, живущий в городе Уайтхейвен, Камбрия.

После "многолетних издевательств", включавших жестокие граффити на стенах туалетных кабинок, психическое здоровье мужчины сильно пострадало, в результате чего он вообще бросил школу. Он понимал, что "не сможет процветать" в такой среде, и считает, что если бы остался в школе, то все равно не смог бы успешно сдать экзамены.

После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет.

В июне 2020 года, когда пандемия привела к росту спроса на PR в сфере здравоохранения, Оливер получил свой звездный час. Зарегистрировав собственную компанию Platinum Live, он начал работать с людьми, оказывающими услуги по уходу за больными на дому, и с тех пор не оглядывается назад.

К августу 2024 года объем продаж его бизнеса достигнет 1 млн фунтов стерлингов Фото: SWNS

"Я как бы проскочил мимо университета и выпускных экзаменов — ни один потенциальный клиент никогда не спрашивал меня о результатах экзаменов или о том, какой у меня уровень квалификации. Свой первый клиентский проект я получил в 16 лет — во время Covid в июне 2020 года. Я тогда только начинал работать самостоятельно. Я знал, что сектор здравоохранения будет актуальным в связи с распространением вакцин. Мне и сегодня удается удерживать этого клиента", — сказал британец.

За последние три года PR-компания Оливера сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls. Размышляя о своих впечатляющих достижениях, Оливер приписывает свой успех целеустремленности и энтузиазму.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина, который в 15 лет был бездомным, стал миллионером. Саймон Сквибб стал бездомным в 15 лет и не знал, что его ждет в будущем. Мужчина спал на лестничной клетке, когда у него впервые появилась идея открыть садоводческую компанию, которая позже принесет ему миллионы долларов.

Также стало известно, что жена мультимиллионера согласилась рожать за роскошные подарки. У Линды Андраде есть список вещей, которые она ожидает от своего богатого мужа, чтобы он купил ей на "случай беременности". Ни одна из них не кажется дешевой или обычной.