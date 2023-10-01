Ответ поражает: тысячи людей пытаются разгадать хитроумную загадку о краже

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Решая интересные тесты и задачи, вы переключаете внимание и заставляете свой мозг работать по-другому.

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Загадка о человеке, укравшем деньги из магазина, стала вирусной в интернете и заставила тысячи людей ломать голову, пытаясь ее разгадать, хотя ответ на нее очень прост. Об этом пишет The Mirror.

Пользователи соцсетей были удивлены задачей, связанной с кражей из кассового аппарата.

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Задача была опубликована на сайте X (Twitter), пользователем @NoContextHumans, который утверждал, что до сих пор пытается ее решить. К твиту приложено изображение 100-долларовой купюры и листа бумаги.

"Человек крадет 100 долларов из кассы магазина. Затем он покупает в этом магазине товар на сумму 70 долларов, используя купюру в 100 долларов, и получает сдачу в 30 долларов. Сколько денег потерял магазин?" — написано на бумаге от руки.

Сообщение быстро стало вирусным: его посмотрели более 50 млн раз, оно набрало более 108 тысяч лайков, а также тысячи ретвитов и ответов. Вопрос кажется довольно простым, но это не мешает людям обсуждать в комментариях "правильный" ответ.

Судя по всему, самый популярный ответ среди пользователей X — это простой ответ, который звучит следующим образом: "Магазин потерял 100 долларов. Затем они получили их обратно. Таким образом, магазин потерял 0 долларов. Но потом грабителю пришлось отдать 30 долларов сдачи. Таким образом, магазин точно потерял 30 долларов. Они также потеряли товар на сумму 70 долларов. Таким образом, магазин в итоге потерял 100 долларов".

Сообщение быстро стало вирусным Фото: X (Twitter)

Многие пользователи соцсетей согласились с таким решением задачи.

"Легко, с чем человек вошел в магазин? Ответ — ни с чем. С чем он вышел из магазина? Как говорят американцы, с товарами на 30 и 70 долларов", — написал один из них.

Однако нашлось много людей, которые считали, что правильный ответ это 200 или 30 долларов.

"Ответ — 30 долларов, ребята. Прочитайте вопрос. В нем говорится о том, сколько денег потерял магазин, а не товаров. Магазин потерял 100, но вернул их. Потом они отдали 30 своих долларов, так что вот она разгадка. Здесь не говорится о товарах или стоимости товаров", — написал один их пользователей.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

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