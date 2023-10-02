Внимание к деталям: только люди с идеальным зрением смогут найти девочку среди фламинго (фото)
Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.
В новой оптической иллюзии люди пытаются найти маленькую девочку, спрятавшуюся среди розовых фламинго и желтых цветов. Если вы сможете найти ее всего за 6 секунд, то это означает, что у вас отличное внимание к деталям. Издание The Mirror вновь предлагает читателям проверить свою наблюдательность.Важно
Несмотря на то, что оптические иллюзии могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса, так почему бы не попробовать справиться с этой сложной оптической иллюзией?
В пруду, усыпанном красивыми желтыми цветами, можно увидеть группу фламинго, наслаждающихся отдыхом. Однако среди красивых птиц спряталась маленькая девочка. Задача читателей — найти ее за шесть секунд. Люди, которые смогли найти спрятанную девочку за отведенное время, обладают идеальным зрением.
Если вы внимательно посмотрите на изображение, то, скорее всего, сможете обнаружить спрятанную девушку. Если нет, то мы дадим вам одну подсказку: у нее желтые волосы.
Вы уже заметили девушку? Если да, то поздравляем! Вы действительно обладаете необыкновенным вниманием к деталям. Если же вам не повезло, и вы не успели ее заметить, не волнуйтесь, сейчас мы покажем решение. Просто посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, где она пряталась.
Девушку можно заметить в левой части снимка между цветами и фламинго. Наличие большого количества желтых цветов на снимке затрудняет поиски девочки, у которой также желтые волосы.
Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?
Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.
Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.