Змусь свій мозок працювати: лише одиниці можуть знайти 5 відмінностей на картинці за 10 секунд

Попри те, що оптичні ілюзії можуть розчарувати, вони чудово тренують мозок. Вони сприяють розвитку зорової пам'яті, а також підвищують пильність, покращують концентрацію уваги й знижують рівень стресу.

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Тільки люди з гострим зором зможуть розв'язати цю непросту головоломку менш ніж за 10 секунд. Перевірити свою уважність пропонує видання Daily Express.

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Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому.

Це нове завдання від Gergely Dudas являє собою головоломку в стилі "знайди відрізняючи". На малюнку зображені дві схожі сцени. Ваша мета — знайти п'ять відмінностей у цих двох зображеннях менш ніж за 10 секунд.

Уважно подивіться і знайдіть 5 відмінностей Фото: Gergely Dudas

Чи знайшли ви п'ять відмінностей? Не хвилюйтеся, якщо ні, відповіді наведено нижче.

Перша і найочевидніша відмінність між двома сценами полягає в тому, що вивіска "гарбузи" на верхньому зображенні пишеться інакше, ніж на нижньому. По-друге, великий гарбуз у нижній частині сцени відрізняється за кольором від того ж гарбуза на іншому зображенні.

Крім того, тріщина в середині паркану присутня на верхньому зображенні, але відсутня на нижньому.

Останні дві відмінності знаходяться в правій частині зображень. На верхньому зображенні птах одягнений у капелюх із синьою облямівкою, а на нижньому — у капелюх із жовтою облямівкою. Водночас у нижньому кутку знаходиться гарбуз, у якого на нижньому зображенні є плодоніжка, відсутня у того ж гарбуза на верхньому зображенні.

Виконання цих вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Gergely Dudas

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви виявити коня без хвоста всього за 5 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з найгострішим зором можуть знайти бджолу з жалом. На все дається 10 секунд. Подивіться на картинку, надану компанією Make My Blinds, і спробуйте виявити бджолу, яка все ще може жалити.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" можуть помітити всі 5 м'ячів для гольфу. Експерти з ігор з ICE36 створили головоломку, яка змусить вас гарненько поміркувати. У ній гравцям пропонується за пів хвилини виявити всі п'ять м'ячів для гольфу.