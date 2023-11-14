Хорошо спрятан: только 3% людей увидят колокольчик среди мерцающих ключей за 11 секунд

Несмотря на то, что оптические иллюзии иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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В новой головоломке среди мерцающих ключей разной формы и цвета спрятан колокольчик. Ваша задача найти его, но на все про все у вас есть 11 секунд. Проверить свою внимательность предлагает британское издание The Mirror.

Сегодняшняя головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.

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Время на исходе: люди, которые нашли летучую мышь среди кошек, обладают орлиным зрением

Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Новая головоломка обманчиво проста, но только 3% прошедших этот тест смогли найти колокольчик, спрятанный среди ключей, за 11 секунд. По мнению создателей головоломки существует три основных вида иллюзий, но все они сочетают в себе искусство и науку, используя хитрую уловку, которая заставляет вас отвлекаться от поставленной задачи.

На изображении можно увидеть множество серебряных, бронзовых и золотых ключей, которые пересекаются друг с другом. Каждый из них блестит и переливается, создавая ощущение трехмерности.

Внимательно посмотрите и найдите колокольчик среди ключей Фото: The Mirror

Ключи имеют несколько различных форм, которые повторяются по всему изображению, но в головоломке также присутствует обилие прямых линий. Все это вместе создает иллюзию, в которой с помощью схожих форм и оттенков умело спрятан колокольчик.

Блестящие и сверкающие предметы повторяются и мешают человеку быстро справиться с задачей, отвлекая внимание от главной цели. В этом случае легко не заметить колокольчик, потому что мозг человека фокусируется на скорости выполнения задачи, а не на предмете, который мы пытаемся отыскать. Если вы все еще не нашли колокольчик и хотите получить подсказку, то взгляните еще раз на левую нижнюю часть изображения.

Проверить себя вы можете взглянув на картинку ниже.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: The Mirror

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы определить неординарную женщину за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.