Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Хорошо спрятан: только 3% людей увидят колокольчик среди мерцающих ключей за 11 секунд

Визуальная головоломка, тест, задача, проверка зрения, проверка на внимательность, тренировка памяти, ключ, колокольчик, колокольчик среди ключей
Фото: The Mirror | Эта головоломка проверяет вашу способность различать похожие на первый взгляд предметы

Несмотря на то, что оптические иллюзии иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Подобные тесты способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

Related video

В новой головоломке среди мерцающих ключей разной формы и цвета спрятан колокольчик. Ваша задача найти его, но на все про все у вас есть 11 секунд. Проверить свою внимательность предлагает британское издание The Mirror.

Сегодняшняя головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.

Важно
Время на исходе: люди, которые нашли летучую мышь среди кошек, обладают орлиным зрением

Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Новая головоломка обманчиво проста, но только 3% прошедших этот тест смогли найти колокольчик, спрятанный среди ключей, за 11 секунд. По мнению создателей головоломки существует три основных вида иллюзий, но все они сочетают в себе искусство и науку, используя хитрую уловку, которая заставляет вас отвлекаться от поставленной задачи.

На изображении можно увидеть множество серебряных, бронзовых и золотых ключей, которые пересекаются друг с другом. Каждый из них блестит и переливается, создавая ощущение трехмерности.

Визуальная головоломка, тест, задача, проверка зрения, проверка на внимательность, тренировка памяти, ключ, колокольчик, колокольчик среди ключей Fullscreen
Внимательно посмотрите и найдите колокольчик среди ключей
Фото: The Mirror

Ключи имеют несколько различных форм, которые повторяются по всему изображению, но в головоломке также присутствует обилие прямых линий. Все это вместе создает иллюзию, в которой с помощью схожих форм и оттенков умело спрятан колокольчик.

Блестящие и сверкающие предметы повторяются и мешают человеку быстро справиться с задачей, отвлекая внимание от главной цели. В этом случае легко не заметить колокольчик, потому что мозг человека фокусируется на скорости выполнения задачи, а не на предмете, который мы пытаемся отыскать. Если вы все еще не нашли колокольчик и хотите получить подсказку, то взгляните еще раз на левую нижнюю часть изображения.

Проверить себя вы можете взглянув на картинку ниже.

Визуальная головоломка, тест, задача, проверка зрения, проверка на внимательность, тренировка памяти, ключ, колокольчик, колокольчик среди ключей Fullscreen
Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания
Фото: The Mirror

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы определить неординарную женщину за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.