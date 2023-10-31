Не такая, как все: только люди с высоким IQ могут увидеть неординарную женщину за 5 секунд

Несмотря на то, что оптические иллюзии иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Они способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса.

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В новой головоломке шесть одинаковых на первый взгляд женщин расположены в два ряда. Ваша задача найти даму, которая выглядит не так, как остальные. Проверить свою сообразительность предлагает британское издание Daily Express.

Сегодняшняя головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.

Важно

Найди всех: только люди с идеальным зрением смогут отыскать 13 собак за 10 секунд

Игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас несколько часов ломать голову.

В этой головоломке шесть одинаковых на первый взгляд женщин расположены в два ряда. Людям нужно определить, какая из них выглядит не так, как остальные за 5 секунд.

По мнению авторов головоломки, если вы сможете это сделать, то, возможно, у вас высокий IQ. Бдительный ум быстро определит аномалию.

Внимательно посмотрите и найдите неординарную девушку Фото: Bright Side

Подобные тесты и задачи способствуют развитию зрительной памяти, а также повышают бдительность, улучшают концентрацию внимания и снижают уровень стресса. Некоторые эксперты полагают, что они могут снизить риск развития все более распространенных заболеваний, которые снижают сообразительность человека.

Вы заметили правильный вариант? Если нет, то ответ выделен ниже.

Ответ — первая женщина в первой колонке. Она отличается от остальных пяти тем, что у нее есть дополнительный локон волос по сравнению с остальными.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Bright Side

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить лошадь без хвоста всего за 5 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. Эксперты по играм из ICE36 создали головоломку, которая заставит вас хорошенько поразмыслить. В ней игрокам предлагается за полминуты обнаружить все пять мячей для гольфа.